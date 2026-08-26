Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 ago 2026 Actualizado 12:35

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Carnaval de la 44 presentó su monarquía para la fiesta de 2027

María Juliana Olaciregui y Jeffrey Oquendo Arrieta liderarán la fiesta.

Cortesía: Redes sociales, Carnaval de la 44

Cortesía: Redes sociales, Carnaval de la 44

Cortesía: Redes sociales, Carnaval de la 44
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Con un encuentro marcado por la cultura, la tradición y el compromiso con las raíces del Caribe, el Carnaval de la 44 presentó oficialmente a su monarquía carnavalera para el 2027.

El lanzamiento se realizó en el Hotel El Prado, en Barranquilla, donde fueron presentados los nuevos soberanos que estarán al frente de las actividades y celebraciones de esta tradicional fiesta carnavalera.

La nueva corte está encabezada por María Juliana Olaciregui, quien asumirá como reina del Carnaval de la 44, y Jeffrey Oquendo Arrieta, designado como rey Momo.

Los reyes infantiles son Luciana Cecilia Flórez y Aram Joel Calderón, quienes llevarán el espíritu carnavalero a las nuevas generaciones.

Más información

Champeta y tradición

Durante la presentación, Jeffrey Oquendo destacó su compromiso de llevar la cultura y las expresiones tradicionales a diferentes sectores de Barranquilla. El nuevo rey Momo, además, manifestó su particular conexión con la champeta, ritmo que, según afirmó, tendrá un lugar especial durante su reinado.

El propósito de los reyes del carnaval de la 44 será recorrer los barrios de la ciudad para compartir la alegría del Carnaval y promover el arraigo por las manifestaciones culturales del Caribe.

Con esta nueva monarquía, el Carnaval de la 44 se prepara para una temporada 2027 en la que la tradición, la música y la identidad cultural serán protagonistas.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir