Gaula frustró desplazamiento de comerciantes de Garzón citados por grupo armado en Caquetá

El Gaula de la Policía Huila y el Gaula Militar realizaron controles sobre el eje vial hacia la vereda El Recreo, en Garzón, como parte de las acciones de prevención. Foto Gaula

Neiva

Personal del Gaula de la Policía y el Gaula Militar realizaron este martes 25 de agosto un operativo de prevención sobre el eje vial que conduce hacia la vereda El Recreo, en Garzón, Huila, tras conocer de una citación a comerciantes del municipio.

De acuerdo con la información entregada por el Gaula de la Policía Huila y el Gaula Militar, cerca de 80 comerciantes habían sido convocados por el Bloque Jorge Suárez Briceño, del frente Iván Díaz, a una reunión programada para las 10:00 de la mañana en la vereda San Guillermo, corregimiento El Danubio, en el departamento del Caquetá.

Durante el procedimiento, los uniformados realizaron actividades de orientación y prevención, explicando a los ciudadanos los riesgos de desplazarse a este tipo de encuentros y las diferentes modalidades utilizadas por grupos armados y delincuencia común para cometer extorsiones.

Las autoridades indicaron que, tras recibir las recomendaciones, los comerciantes desistieron de continuar el viaje y regresaron a sus lugares de residencia. El Gaula reiteró el llamado a los comerciantes a denunciar cualquier intento de extorsión y a acudir a las autoridades antes de acceder a este tipo de citaciones.