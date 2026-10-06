Policía recuperó reloj avaluado en más de $40 millones robado a un ciudadano extranjero en Bogotá

La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 34 años, señalado de participar en un hurto ocurrido en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá. El procedimiento se realizó durante labores de patrullaje a la altura de la calle 72 con carrera 65.

De acuerdo con las autoridades, los uniformados observaron a dos hombres que abordaron con violencia un vehículo para despojar de sus pertenencias al conductor. Al notar la presencia de los policías, los sospechosos intentaron escapar.

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Uno de los implicados fue reducido cuando, presuntamente, intimidaba con un arma de fuego a un ciudadano extranjero que se encontraba en la parte trasera del automóvil.

Según la Policía, durante el hecho fue recuperado un reloj de alta gama, avaluado en 40 millones de pesos, que pertenecía a la persona de nacionalidad estadounidense.

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En medio del operativo también fue activado el ‘Plan Candado’, que permitió ubicar la motocicleta en la que habría escapado el segundo implicado. El automotor fue encontrado abandonado en la vía e incautado.

Finalmente, el sujeto capturado y los elementos retenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso judicial correspondiente.