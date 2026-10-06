Concejales de Bogotá no pagan ni el lavado de sus carros: Alcaldía lo hace por ellos

En las últimas horas se conoció que la Secretaría de Hacienda firmó un contrato por $75 millones de pesos para el mantenimiento preventivo de los siete vehículos que tiene el Concejo de Bogotá, pero lo curioso es que también incluye el lavado exterior de los 45 carros de los concejales que son asignados por la UNP y que no responde por este gasto que se ubica entre los 40 y 80 mil pesos.

De acuerdo con lo estipulado en los anexos del contrato, el lavado tendrá una periodicidad máxima de dos veces por mes para cada vehículo propio y no propio.

“El servicio de lavado exterior es el único servicio que se presta para los vehículos no propios (tercerizados) que se encuentran en el marco del convenio interadministrativo vigente con la UNP, según lo establecido en el alcance del contrato, Cuadro Parque automotor del Concejo de Bogotá de este documento”, dice el documento.

Un concejal tiene un salario neto aproximadamente de 30 millones de pesos por lo que, según las cuentas, podría solventar el lavado de las camionetas asignadas por la UNP.