Adjudican construcción de Puente Tibanica por $59.808 millones

El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel anunció la adjudicación de la construcción del Puente Tibanica, una nueva conexión que prolongará la avenida Ciudad de Cali hasta la avenida Terreros y comunicará Ciudad Verde, en Soacha, con la localidad de Bosa, en Bogotá.

“El Puente Tibanica garantizará reducir los trancones, abrir nuevas rutas de transporte y será la cuota inicial para extender el sistema BRT hasta Ciudad Verde”, dijo el mandatario.

El proyecto de conexión vial y espacio público sobre la quebrada Tibanica fue adjudicado por $59.808 millones al Consorcio Corredor Vial ICCU 025, integrado por Construlatina S.A.S., SJ Projects S.A.S. y A.S.I. Internacional Constructora y Montajes S.A.S.

¿Cómo será el puente?

El Puente Tibanica tendrá 87 metros de longitud y un ancho variable: 63 metros en el costado de Bosa y 49 metros hacia Ciudad Verde.

Su estructura incluirá una placa de concreto reforzado soportada sobre 15 vigas de concreto postensado. La sección transversal contará con andenes, dos carriles para vehículos en cada sentido, separadores y espacio para peatones y bicicletas.

Como obras complementarias se construirán cerca de 1.000 metros de nuevas calzadas, una intersección semaforizada entre las avenidas Terreros y Ciudad de Cali y dos retornos sobre la avenida Terreros para resolver los giros a la izquierda.

Financiación entre cinco entidades

El proyecto cuenta con un esquema de financiación de $118.896 millones, con aportes de Bogotá, Cundinamarca, Soacha, la Agencia Regional de Movilidad y el ICCU:

Alcaldía de Bogotá, a través del IDU: $56.685 millones en dinero.

Gobernación de Cundinamarca: $36.685 millones en dinero.

Agencia Regional de Movilidad: $10.000 millones en dinero.

Alcaldía de Soacha: $14.232 millones en especie.

ICCU: $1.292 millones en especie.

Finalmente, la adjudicación de la interventoría está prevista para finales de octubre de 2026. El proceso registra 226 proponentes.

En noviembre se desarrollará la etapa de preconstrucción, que incluye la revisión de estudios y diseños y el alistamiento administrativo. La construcción comenzará en diciembre de 2026 y su terminación está proyectada para el primer semestre de 2028.