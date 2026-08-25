Cerca de 500 hectáreas han sido afectadas por incendios forestales en Boyacá durante 2026

Boyacá

Cerca de 500 hectáreas han resultado afectadas por incendios forestales en Boyacá durante lo corrido de 2026, según el balance entregado por el director de Gestión del Riesgo Departamental, José Ubaldo Castro, quien advirtió sobre el aumento de estas emergencias y llamó a la comunidad a extremar las medidas de prevención.

En diálogo con Caracol Radio, el funcionario explicó que en una sola jornada se reportaron cuatro incendios en los municipios de Pauna, Muzo, Coper y Gachantivá. Sobre este último, indicó que permanecía activo y era atendido por organismos de socorro de Villa de Leyva y Arcabuco.

“En el transcurso de 2026 llevamos aproximadamente 500 hectáreas en 40 municipios que han tenido presencia de incendios forestales en lo corrido del año”, señaló.

El director de Gestión del Riesgo sostuvo que la mayoría de estos incendios estarían relacionados con actividades realizadas por la comunidad. “La gran mayoría de los incendios forestales son causados por la misma comunidad”, afirmó, al explicar que las condiciones climáticas pueden favorecer que las conflagraciones se propaguen rápidamente.

“En condiciones de fenómeno de El Niño, donde tenemos altas temperaturas, el sol muy fuerte y también los vientos de agosto, esta situación es el cóctel ideal o la mezcla ideal de condiciones climáticas para que cualquier incendio, por pequeño que inicie, pueda desencadenar en una gran afectación”, manifestó.

Frente al incendio registrado en Gachantivá, Castro explicó que, de acuerdo con los reportes preliminares, la emergencia habría comenzado por una quema de material relacionado con plástico. “Tristemente se salió de control esta situación y desencadenó en el incendio que se está atendiendo por parte de los organismos de socorro”, indicó.

El funcionario también hizo énfasis en los riesgos asociados a la quema de pólvora en zonas rurales y a las redes eléctricas. “La pólvora queda con llama viva, con chispa viva, y esto desencadena incendios forestales”, advirtió.

Sobre el cableado eléctrico, explicó que “el contacto con ramas, digamos que el movimiento del viento que influye en la rama genera chispas entre las cuerdas, una de esas chispas cae al suelo y de ahí se desencadena un incendio forestal”.

Por esta razón, hizo un llamado a los propietarios de predios para revisar las condiciones de las redes y la vegetación cercana. “También invitar a la comunidad boyacense a que realice una revisión dentro de sus predios de cómo están las condiciones de las cuerdas”, señaló.

Castro indicó además que la Gobernación mantiene comunicación con la Empresa de Energía de Boyacá, EBSA, para fortalecer las labores de mantenimiento. “Siempre en todo espacio también le hacemos un llamado a la EBSA a que siga de manera responsable realizando las acciones de poda, de tala, de quitar ramas que pudiesen llegar a generar afectaciones”, manifestó.

En cuanto a las cifras de agosto, el director estimó que entre 40 y 50 hectáreas han resultado afectadas durante el mes, aunque aclaró que todavía no se cuenta con el consolidado definitivo de los incendios registrados durante la jornada del lunes.

Castro recordó que provocar un incendio forestal puede generar consecuencias económicas y penales. “La normativa nacional, a través de la implementación del Código de Policía, establece penas privativas de la libertad entre uno y seis años”, indicó, además de señalar que también existen sanciones económicas destinadas a reparar los daños ocasionados.