Fiduprevisora encarga nuevo presidente: Andrés Cervantes

Fiduprevisora se posicionó durante 2023 como la fiduciaria colombiana con más ingresos por comisiones de negocios fiduciarios. | Foto: Cortesía

El Gobierno Nacional de Colombia ha designado de manera oficial al doctor Andrés Mauricio Cervantes Díaz como el nuevo presidente encargado de la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora). La decisión se formalizó a través del Decreto 1288 del 25 de agosto de 2026, firmado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, en ejercicio de las funciones presidenciales delegadas.

Este nombramiento corresponde a un encargo interinstitucional, lo que significa que Cervantes Díaz asumirá temporalmente este nuevo rol directivo mientras mantiene su vínculo con el sector público.

La Fiduprevisora es una sociedad fiduciaria de carácter estatal, es la entidad pública encargada de administrar de forma segura, transparente y eficiente diversos fondos y recursos económicos del Estado que se destinan a sectores sensibles como la educación, la salud y grandes proyectos de infraestructura en el país.

Quien asume la presidencia de esta fiduciaria tiene bajo su cuidado la correcta gestión del dinero de millones de colombianos, un rol de enorme responsabilidad técnica y jurídica.

El nuevo presidente encargado cuenta con una sólida formación en leyes y finanzas corporativas. Es abogado de la Universidad Javeriana y cuenta con especializaciones en Derecho de Sociedades y Derecho Tributario.

Además, su preparación incluye dos títulos de maestría, una en Derecho Comercial Internacional y otra en Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas.

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Andrés Cervantes Díaz tiene experiencia tanto en la defensa de intereses privados como en el servicio al ciudadano.

Con este encargo, el Gobierno Nacional confía el manejo de una de las fiduciarias públicas más importantes a un especialista en control, cumplimiento legal y regulación tributaria.