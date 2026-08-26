Gobernadora del Tolima le responde a Petro: le pide que no avive el caos

Tolima

En un comunicado a la opinión pública, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, reveló que su posición para enfrentar violentos y proteger a los ciudadanos llevó a que recibiera amenazas contra su vida y alertas sobre posibles atentados contra su integridad y la de su familia por parte de las disidencias de las Farc y otros grupos delincuenciales.

“No puedo ser indiferente ante la amenaza contra la integridad de un ser humano, independientemente de su ideología, militancia o posición política. Por eso espero que las autoridades investiguen con absoluta celeridad y profundidad las presuntas amenazas denunciadas por actores políticos en el territorio y que se establezca la verdad y la responsabilidad que haya lugar”, resaltó la gobernadora del Tolima.

Además, le salió al paso a los señalamientos hechos por el expresidente, Gustavo Petro, quien planteó una teoría que relaciona a los israelíes y un supuesto factor distractor del Gobierno del presidente, Abelardo De la Espriella como las causas de los incendios.

“Reacciono ante falsos, amañados o irresponsables señalamientos con respecto al riesgo que pueden enfrentar otros actores políticos. Las denuncias deben investigarse, las amenazas deben esclarecerse y los responsables deben responder, pero nadie puede convertir una acusación sin pruebas en una herramienta para enlodar el nombre de una persona o para obtener réditos políticos”, sostuvo.

A la vez hizo referencia a lo sucedido el pasado jueves 20 de agosto en el que fue increpada delante de los organismos de socorro por un grupo de personas que pretendió generar confrontación en el corregimiento de Gualanday mientras atendían los incendios forestales.

“Solicito a la Fiscalía General de la Nación que, en el marco de la denuncia que instauré para identificar a los responsables de los presuntos incendios provocados, investigue también cualquier posible conducta de injuria o calumnia de quienes pretendan, mediante señalamientos falsos y mentirosos, enlodar el nombre de esta servidora pública o de cualquier otro funcionario”, sostuvo.

En otro aparte, sostuvo que en medio de la emergencia que vive el departamento se debe evitar que el oportunismo político y la confrontación se conviertan en una nueva forma de aviviar el caos.

“Con todo respeto por la dignidad que usted ocupó expresidente, Petro, pero con el mismo carácter que usted me conoció cuando le exigía mayor inversión social, más apoyo y acompañamiento a nuestra estrategia de seguridad departamental; le solicito que no me endilgue, mediante señalamiento solapados, palabras, hechos o posturas que nunca he dicho ni hecho sobre actuación alguna de voluntarios, ciudadanos, estudiantes o colectivos”, concluyó.

Dato: la gobernadora del Tolima pidió a la Fiscalía investigar las presuntas amenazas contra integrantes y militantes del Pacto Histórico.