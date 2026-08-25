Clasificación general Vuelta a España 2026: abismal diferencia que Pogacar le saca a sus rivales

Lo de Tadej Pogacar es sencillamente histórico. Este martes 25 de agosto se corrió la cuarta etapa de la Vuelta a España 2026 y el pedalista esloveno barrió de cabeza a pies a todos sus rivales.

REVIVA ACÁ LO MEJOR DE POGACAR DURANTE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA ESPAÑA 2026

No solo se impuso con absoluta autoridad en Andorra, no solo se quedó con tres de los cuatro puertos de montaña del día, sino que también le sacó casi tres minutos y medio a su más directo perseguidor en la general. Todo esto en poco más de 50 kilómetros. Una barbaridad.

Aunque en el primer tramo de la fracción, la fuga ilusionó con dar la sorpresa, especialmente luego de que Lorenzo Fortunato se impusiera en el Port d’Envalira, la realidad es que Pogacar tan solo estaba esperando el momento para arrasar.

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Una vez llegó el descenso, el pedalista del UAE Team encendió motoros, despachó a todos los que tenía por delante con un ritmo endiablado y se hizo con la cabeza de carrera en cuestión de minutos. Fue tal la diferencia que conquistó los otros tres puertos de montaña y el esprint intermedio, todo esto sin oposición alguna.

Lo anterior le permitió mantenerse como absolutó líder de La Vuelta 2026 y sacarle con ello una diferencia prácticamente letal a sus perseguidores Primoz Rolgic y Enric Mas (más de 3 minutos frente a ambos). El título español está más que encaminado.

Clasificación general de la Vuelta a España