Anuncian avances para conectar a Montería con Panamá: la ruta sería operada por Copa Airlines

Montería

La administración municipal informó que Copa Airlines presentó formalmente ante la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) la solicitud para incorporar a su permiso de operación la ruta directa Ciudad de Panamá–Montería–Ciudad de Panamá.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, celebró este avance y destacó el respaldo del Gobierno Nacional a una gestión que buscaría hacer realidad la internacionalización del Aeropuerto Los Garzones.

“Agradezco al Gobierno Nacional y al presidente Abelardo de la Espriella por el respaldo a la internacionalización de Los Garzones desde el empalme. Cuando una región se articula con el Gobierno, las cosas se mueven”, expresó el mandatario municipal.

Kerguelén García reiteró que “lo que dependa de Montería, lo ponemos: promoción, demanda, gestión. Lo que no depende de nosotros, lo acompañamos con paciencia y con trabajo”.

Según lo informado, la solicitud fue presentada el pasado 21 de agosto por la Compañía Panameña de Aviación S.A., Copa Airlines, y contemplaría la prestación del servicio de transporte aéreo internacional de pasajeros, carga y correo entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen (PTY) y el Aeropuerto Los Garzones de Montería (MTR).

“Esta es una gran noticia para Montería y para Córdoba. Tener una conexión directa con Ciudad de Panamá es una gestión por la que hemos venido trabajando y que planteamos como una prioridad para seguir abriendo nuestra ciudad al mundo. Hoy vemos un primer paso concreto que nos acerca a ese propósito”, agregó el mandatario municipal.

Según indicado, la eventual puesta en funcionamiento de esta ruta permitiría conectar directamente a Montería con Ciudad de Panamá y, desde allí, ampliar las posibilidades de conexión con otros destinos internacionales, lo cual generaría nuevas oportunidades para el turismo, la inversión, los negocios y el desarrollo económico de la ciudad y el departamento.

“Seguiremos acompañando y gestionando todo lo que esté a nuestro alcance para que este proceso avance satisfactoriamente. Queremos una Montería cada vez más conectada, competitiva y abierta al mundo”, agregó Kerguelén García.

De acuerdo con la información de la Aerocivil, la solicitud correspondería al inicio del proceso para adicionar la ruta al permiso de operación de la aerolínea y contemplaría derechos de tercera y cuarta libertades del aire.

“La solicitud todavía no constituye una autorización para operar la ruta. El trámite deberá continuar ante las dependencias competentes de la Aerocivil y podrá culminar satisfactoriamente una vez se cumplan los procedimientos establecidos por la normativa aeronáutica”, concluyó la administración municipal.

Cabe recordar que esta ruta se puso a disposición en Montería, pero la baja demanda de pasajeros hizo que se suspendiera temporalmente.