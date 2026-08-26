Autoridades reportan más de 800 casos de dengue en Montería

Montería

En el Día Internacional de la Lucha contra el Dengue (26 de agosto), la secretaría de Salud Montería reportó 885 casos de dengue en lo corrido del año 2026. En ese sentido, la administración municipal resaltó que esta cifra representaría una disminución del 80 % con respecto a la vigencia anterior en la ciudad.

Asimismo, informó sobre una campaña que se estaría promoviendo en esta sección del país para contrarrestar esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Se trata de la estrategia ‘Montería Dengue Cero’, la cual se implementa a través de las siguientes medidas básicas:

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1- Eliminar criaderos: vaciar, tapar y limpiar recipientes que acumulen agua en patios, terrazas y lotes.

2- Mantener tanques y albercas tapados para evitar que los mosquitos depositen allí sus larvas, ya que esta especie se reproduce en agua limpia.

3- Desechar objetos inservibles: llantas, botellas, envases, tapas y todo aquello que pueda acumular agua.

4- Usar mallas y repelentes, especialmente en hogares con niños y personas mayores.

5- Vacunar a los niños y niñas de 9 años de edad, “pues en Montería está disponible la vacuna gratuita contra el dengue para este grupo etario en los hospitales de la ESE Vidasinú y las demás IPS vacunadoras del municipio”, indicó.

La secretaria de Salud, Lorena Portillo, recordó que “el dengue no se transmite de persona a persona, sino por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Por eso, la clave está en eliminar los criaderos en casa y en la comunidad. Las personas solicitan a veces fumigaciones; sin embargo, esta es una medida de choque que se aplica en los casos que el Ministerio de Salud autoriza. La verdadera prevención está en las acciones que a diario podemos hacer en nuestra casa y lugares de trabajo, eliminando los criaderos del mosquito”.

“El llamado es a no bajar la guardia y a acudir al médico en caso de presentar alguno de los siguientes síntomas: fiebre por más de tres días, dolor de cabeza, dolor retroocular (detrás de los ojos), vómito o dolor en los huesos”, concluyó.

En todo Córdoba, el reporte superaría los 2.000 casos de dengue en lo corrido del año 2026. Montería es el municipio con mayor registro.