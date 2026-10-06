Análisis: tensión en Sincelejo y elecciones en Brasil

Los analistas pusieron la lupa sobre los cuestionamientos que expresó el presidente Abelardo de la Espriella sobre el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, las limitaciones que tiene el Gobierno Nacional frente a las autoridades locales y las acciones que podría tomar contra otros alcaldes cuestionados. Además, abordaron los resultados de las recientes elecciones en Brasil.

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Lo que dijeron los panelistas

Sandra Borda, politóloga, profesora en la Universidad de los Andes y doctora en Ciencia Política, consideró que “el presidente no es el jefe de los alcaldes, los alcaldes son elegidos popularmente. Los alcaldes le tienen que rendir cuentas a la gente que votó por ellos. No le corresponde al presidente decirle al alcalde que tiene líos de corrupción, sino a la Rama Judicial”.

Y frente a las elecciones en Brasil y la victoria parcial de Flavio Bolsonaro, consideró que no sólo se trata de un asunto político. “Creo que las causas detrás del comportamiento electoral en Brasil son puramente económicas. Brasil tiene la tasa de interés más alta del mundo. Eso está acompañado por una percepción de incremento en el costo de vida”, señaló Borda.

Esteban Gálvez, socio fundador de la firma GDP, abogado y máster en Políticas Públicas, destacó la estrategia política del presidente Abelardo de la Espriella. “Lo que está haciendo el presidente con Sincelejo es meterse con una bandera que a todo el mundo le suena bien, la lucha contra la corrupción. Yahir Acuña tiene tres investigaciones y genera ruido desde hace 12 años”, explicó.

“Uno de los grandes errores que tuvo el gobierno de Duque fue que no marcó agenda. Hoy Abelardo de la Espriella está marcando agenda y lo que está haciendo es meterse de frente con la bandera anticorrupción”, apuntó Gálvez.

Guillermo Rivera, exministro del Interior y exembajador de Colombia en Brasil, se refirió a la reacción del alcalde de Sincelejo frente a los señalamientos del primer mandatario. “Yahir Acuña no es santo de mi devoción, pero le contestó al presidente que la viceministra de Defensa y el ministro de Vivienda también tienen investigaciones. Me parece que lo de Sincelejo es más un show que otra cosa”, sostuvo Rivera.

“Brasil viene creciendo económicamente dentro del promedio, la pobreza viene disminuyendo y la inflación está controlada. Pero hay un agotamiento con el Gobierno”, sostuvo el exfuncionario. “El resultado no es sorprendente. Las encuestas hablaban de una elección presidencial apretada. Lo que me parece impresionante son los resultados de las elecciones del Congreso, que quedó absolutamente controlado por la derecha”, agregó Rivera.

Jean-Pierre Serna, periodista y analista político, abordó las implicaciones políticas de las críticas que el presidente le lanzó a Yahir Acuña. “El presidente les está enviando un mensaje claro a todos los alcaldes del país, recordándoles que el dinero que les va a girar la Nación para obras específicas debe ser bien manejado, la plata del Estado no se toca en corrupción, no se la van a robar”, advirtió Serna.

“Si el costo de vida se encarece, evidentemente todo eso pasa factura. La vida de Lula en política es dilatada: más de 80 años, ha gobernado tres veces y también ha aspirado varias veces”, añadió.

Naiara Galarraga, periodista y corresponsal de El País en Brasil, habló de la situación que se vive en ese país tras las votaciones. “Hoy ha sido un día de resaca electoral en Brasil. Los dos candidatos han estado reunidos con sus equipos afinando sus estrategias. Flavio Bolsonaro ha quedado dos puntos porcentuales por encima de Lula, mientras que las encuestas le daban tres puntos por detrás”, contó la periodista.

“Este país está extremadamente polarizado y en el centro político queda muy poca gente. Para Lula la remontada va a ser muy difícil. Si miramos a los números, Flavio Bolsonaro tiene la ventaja, porque podría llevarse los votos de los partidos que perdieron en la primera vuelta”, indicó.