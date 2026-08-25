Latin Dreams regresa a Bogotá para Amor y Amistad con canciones de los 2000 que siguen conectando

Hay canciones que pasan de moda y otras que, incluso después de varios años, siguen apareciendo en fiestas, reuniones y celebraciones. Para quienes crecieron durante los primeros años de los 2000, algunos de esos temas están ligados a recuerdos de amigos, amores, noches de rumba y momentos que quedaron marcados en una etapa de sus vidas.

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Ese es el caso de varias de las canciones de Latin Dreams, agrupación originaria de Cartagena que hizo parte de la banda sonora de una generación con temas como ‘Vuelve’, ‘Quiero una Chica’ y ‘Comenzó la Fiesta’.

Más de dos décadas después, estas canciones todavía son reconocibles para quienes las escucharon en su adolescencia o juventud y permanecen en la memoria de una generación.

Incluso, para muchos puede traer a colación muchos recuerdos, personas, espacios y momentos claves, como el colegio o su paso por la universidad.

Latin Dreams en Bogotá

La cita será el jueves 17 de septiembre en Andrés D.C., en Bogotá, en el marco del Brindis de Amor y Amistad. Durante la noche, Latin Dreams llegará desde Cartagena para reencontrarse con el público y presentar algunas de esas canciones que marcaron a una generación.

El repertorio incluirá temas como ‘Quiero una Chica’, ‘Bailemos’, ‘Quiéreme así’ y ‘Comenzó la Fiesta’.

“Hay canciones que nunca pasan de moda. Apenas empiezan a sonar y uno vuelve a tener la misma edad, los mismos amigos y las mismas ganas de bailar”, mencionaron.

La presentación estará acompañada por una noche dedicada al amor, la amistad, la música y la nostalgia, en la que los recuerdos tendrán un papel protagonista.

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La propuesta parte justamente de esas canciones que siguen presentes en fiestas, reuniones y celebraciones, y que pueden hacer que quienes las escucharon hace años vuelvan a cantarlas y bailarlas.

La llegada de Latin Dreams a Bogotá también representa un encuentro entre generaciones, pues su música continúa haciendo parte de diferentes celebraciones pese al paso de los años.