Shakira le propuso a MrBeast construir más escuelas en Colombia: esto se sabe

El filántropo, empresario y creador de contenido estadounidense MrBeast sorprendió con un encuentro con la artista barranquillera Shakira, en el que ambos plantearon la posibilidad de unir esfuerzos para contribuir a la educación en Colombia mediante la construcción de nuevas instituciones educativas en Barranquilla y otras zonas del país.

“Hola, Shakira, ¿y si hacemos algo juntos?”, le preguntó MrBeast a la cantante durante la conversación. La artista respondió con una propuesta concreta: “Hay que hacer más escuelas. Tenemos muchos niños que no van a la escuela”.

“Me encantaría, suena increíble”

En medio del diálogo también se escucha, a la distancia, la voz del reconocido actor estadounidense Tom Cruise, quien hace una mención a Barranquilla. Posteriormente, MrBeast manifestó su interés en participar en la construcción de más escuelas en Colombia, sumándose así a la propuesta planteada por Shakira: “Me encantaría, suena increíble”, respondió.

El encuentro se habría producido durante el Mundial de 2026, pero el video fue publicado recientemente por MrBeast.

Reciente visita al Chocó

La cantante barranquillera anunció en días anteriores que reconstruirá la Universidad Tecnológica del Chocó, dañada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, y que junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett impulsará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento.

“Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó (...) Howard va a ayudarnos con (la Fundación) Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy”, dijo Shakira a periodistas en una visita con Buffett a Quibdó, capital del Chocó.

La cantante señaló que “cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir”.