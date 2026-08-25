¿Se perderán los $63 mil millones del hospital Materno Infantil de Ibagué?

Ibagué

La decisión de las mayorías del Concejo de Ibagué de hundir el proyecto que buscaba autorizar la cesión gratuita de un predio para la construcción del hospital Materno Infantil, ha generado diversas reacciones en la ciudad, pero también pone sobre la mesa el riesgo de perder los recursos los $18.900 que giró el Ministerio de Salud, todo por no ejecutarlos en la vigencia 2026.

El predio ubicado en el sector de la Arboleda Campestre, comuna 9, es de espacio público y no un bien fiscal advirtió previo al debate el personero, Educardo Espinosa, por lo aconsejo que antes de cederlo a título gratuito a la USI, se debe cambiar el uso del suelo.

En diálogo con Caracol Radio Edilma Isabel Hurtado, gerente interventora de la Unidad de Salud de Ibagué, mostró su preocupación por la posibilidad de que se pierda el proyecto de la construcción del hospital Materno Infantil en el que se invertirán más de $63 mil millones.

“Hoy bajo esta circunstancia tengo que decir que será el Ministerio de Salud quien deba tomar las medidas que correspondan, pero esperemos que el proyecto sea presentado en el mes de septiembre, sea considerado, pero además se resuelvan las dudas. Pero al final, será el Gobierno Nacional el que tome la decisión si se retiran o no los recursos de no concretarse”, dijo Edilma Isabel Hurtado.

Hurtado sostuvo que, al no tener el predio, será el Ministerio de Salud y Protección será el que determine si el proyecto se mantienen para Ibagué, debido a que los $18.900 millones girados de no ser utilizados este año se deberán retornar a Bogotá.

Además, aseguró que el proyecto es viable, existe el documento CONPES que lo categoriza como una iniciativa de primer orden para Ibagué, pero que está en las manos de los concejales que se subsanen las observaciones y se autorice la entrega del predio a título gratuito a la USI.

¿Qué opinan los concejales?

Según el concejal, Jorge Bolívar, su voto negativo fue desde su punto de vista como abogado y no de oposición, debido a que encontró falta de preparación de esta iniciativa.

“Está muy claro que el lote no se puede ceder hasta que no cambien el uso de suelo, por lo tanto, es un error de la administración, debe nuevamente presentarse para evitar la perdida de los recursos”, resaltó Bolívar.

Por su parte, el concejal, William Rosas, dijo que con la decisión del Concejo se niega la posibilidad de tener la clínica materno infantil, 12 votos negativos que afectan la construcción de este proyecto.

“Los planteamientos de que no se podía calaron en algunos concejales, pero es claro que el predio si se puede ceder, es una clínica que necesita Ibagué, esperemos que no se pierden los recursos”, resaltó Rosas.

¿Fue una decisión política?

Finalmente, el representante a la Cámara por el Tolima, Renzo García, aseguró que es muy negativo lo sucedido, además dijo que las preocupaciones de los concejales fueron resueltas, pero pese a esto decidieron hundir el proyecto y poner en riesgo $63 mil millones.

“Fue una discusión política con sesgos ideológicos, ahora los recursos se perderán, se debe comunicar al Ministerio de Salud y que lleve a que el actual gobierno se lleve los recursos”, puntualizó.