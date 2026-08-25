Clase política rechaza intimidación de las disidencias al alcalde de Planadas, Tolima

Tolima

Rechazo ha generado entre la clase política del país la intimidación que sufrió el alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, durante la tarde del lunes 24 de agosto, por parte del frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc.

El mandatario fue abordado por un grupo de hombres armados mientras inauguraba un puente en la vereda La Esmeralda. A su escolta y a un uniformado de la Policía Nacional les quitaron sus armas de dotación y hasta le habrían apuntado al mandatario local, episodio que ha provocado múltiples reacciones a nivel nacional.

La exsenadora y excandidata a la Presidencia, Paloma Valencia, lamentó lo ocurrido y aseguró que los grupos armados ejercen control territorial en el sur del Tolima.

“Desarmaron a su esquema de seguridad, los tiraron al piso y los encañonaron mientras entregaba una obra para su comunidad. Esto no es un hecho aislado. Es el control territorial que los violentos están imponiendo en el sur del Tolima. Las autoridades deben proteger de inmediato al alcalde, a su familia y a su equipo”, manifestó Valencia.

Por su parte, el Partido Conservador, como organización política del alcalde, se pronunció para pedir garantías de seguridad para el alcalde y su familia.

“No podemos permitir que los violentos impongan su ley en nuestros territorios. La seguridad de nuestros alcaldes y comunidades debe ser una prioridad. Pedimos a las autoridades dar toda la protección al señor alcalde, su familia y equipo de Gobierno”, señaló el partido.

A su vez, el exgobernador del Tolima y exsenador Óscar Barreto le pidió al presidente Abelardo de la Espriella prestar mayor atención al deterioro del orden público en el sur del departamento.

“Es lamentable la crítica situación de inseguridad que vive el sur del Tolima. Reconocemos la labor de nuestra gobernadora para recuperar la seguridad en el sur del Tolima, pero clamamos al Gobierno Nacional por la restitución del Batallón que estaba ubicado en Planadas”, manifestó.

Finalmente, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, solicitó al Ministerio de Defensa aumentar la presencia de la Fuerza Pública en Planadas para proteger al alcalde Hueje y recuperar el control territorial.