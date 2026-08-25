“Dejen de estigmatizar”: diputado del Tolima rechaza versiones sobre Primera Línea e incendios

Tolima

Malestar ha generado entre sectores políticos del Tolima las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, sobre la posible participación de la “Primera Línea” en la provocación de incendios forestales.

En diálogo con Caracol Radio, el diputado del Tolima y dirigente del Pacto Histórico, Jaime Tocora, aseguró que dichas declaraciones, sin presentar ninguna prueba, generan estigmatización contra sectores ambientalistas y sociales que se han sumado voluntariamente a la atención de emergencias relacionadas con los incendios forestales.

“Ese tipo de declaraciones son irresponsables y no corresponden a la realidad. Esto evidencia que nunca estuvieron preparados para lo que está pasando en el país. Ahora nos van a decir que también nosotros movimos las placas tectónicas y causamos un terremoto; ahora también será la Primera Línea la que hizo temblar”, ironizó Tocora.

Sobre la posible participación de las disidencias de las Farc y grupos de “agitadores” detrás de los incendios, el diputado expuso que se busca pasar por alto los efectos del cambio climático, que también influyen considerablemente en la crisis que atraviesa el Tolima por cuenta de los incendios forestales, con más de 27 mil hectáreas arrasadas.

“Que deje de ser irresponsable el señor ministro. Lo que toca reconocer es que hay una crisis climática y muy seguramente haya manos criminales también, pero es su trabajo dejar de hablar tanto y dar más resultados. Necesitamos que el ministro y la gobernadora den resultados, pero sin estigmatización”, acotó.

De acuerdo con el diputado, los gobiernos departamental y nacional buscan insinuar que detrás de la denominada Primera Línea estaría el petrismo o la izquierda, debido a la presencia de sectores o colectivos de estas corrientes en las zonas afectadas por los incendios, como San Luis o Coello.

“Ahora los únicos que apagan incendios son los bomberos. Reconocemos el trabajo de ellos, de la Fuerza Pública, de la Defensa Civil, pero no vamos a desconocer que ha sido el movimiento social, con el campesinado y estudiantado de la Universidad del Tolima, el que ha acompañado”, expuso Tocora.

Los sectores afines al progresismo o la izquierda en el Tolima exponen que las autoridades han creado una “cortina de humo” con sus señalamientos sobre la Primera Línea o las disidencias de las Farc.

“Reconozcan a los sectores sociales. No tenemos la experticia y seguramente nos faltan muchas cosas, pero acá también hay voluntad de trabajar. Hay que ponernos de acuerdo para salvar al departamento del Tolima”, acotó.

Finalmente, advirtió que los sectores sociales que representa continuarán llegando hasta las zonas afectadas por los incendios si así lo piden las comunidades afectadas, pese a los cuestionamientos del oficialismo en su contra.