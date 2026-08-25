Multa a TikTok en Brasil por irregularidades en el tratamiento de datos

Smartphone showing the message "stop social media challenges" a wooden table with a lock and keys. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Cristian Storto Fotografia) / Cristian Storto Fotografia

La agencia nacional de protección de datos de Brasil impuso este martes una multa de casi 30 millones de dólares a TikTok por supuestas irregularidades en el tratamiento de datos de niños y adolescentes.

Además de la multa por 153,7 millones de reales, el organismo ordenó a ByteDance Brasil, filial brasileña de la plataforma creada en China, que “elimine los datos obtenidos de manera irregular”.

La ANPD afirma haber identificado el tratamiento de datos de usuarios menores de edad “sin fundamento legal”, en violación de las normas previstas por la Ley de Protección de Datos para “este público más vulnerable”.

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Consideró que esas “deficiencias en la protección de datos” se han observado incluso en la modalidad de acceso al contenido de TikTok sin conexión mediante un perfil de la plataforma.

“Los mecanismos adoptados por la empresa no han sido suficientes para evitar, desde el origen, el tratamiento inadecuado de datos personales de niños y adolescentes”, detalló la agencia en un comunicado.

Según la agencia, TikTok se comprometió a aplicar un plan que mejore la protección de los niños y adolescentes.

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La plataforma deberá, en particular, “aplicar automáticamente parámetros de privacidad más restrictivos a las cuentas de las personas menores de 16 años (...), reforzar los sistemas de supervisión parental y establecer filtros de contenido más estrictos”.

TikTok no ha respondido a las consultas de la AFP.

La agencia de protección de datos había ordenado el 12 de agosto la suspensión de las emisiones en directo de Discord, tras la muerte de una adolescente que habría sido incitada al suicidio en esa plataforma.

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La agencia indicó a la AFP que un recurso presentado por Discord el lunes contra esta suspensión estaba siendo analizado.

En los últimos años, Brasil ha adoptado una postura firme en materia de redes sociales.

Una ley reciente obliga a las plataformas a vincular las cuentas de menores de 16 años a las de sus padres y a verificar la edad de los usuarios.

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En 2024, X fue bloqueada durante 40 días por decisión de la Corte Suprema, hasta que la red del multimillonario Elon Musk acató órdenes judiciales de eliminar cuentas acusadas de desinformación.

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