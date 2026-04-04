Fecode anuncia paro nacional: esta es la fecha en la que los colegios públicos no tendrán clase

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) confirmó la realización de un nuevo paro nacional de docentes que tendrá una duración de 24 horas en Colombia. La decisión se adoptó tras una reunión de su Junta Nacional, en la que se evaluó la situación actual del magisterio y las dificultades que, según el gremio, siguen afectando a miles de profesores en el país.

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La jornada contará con la suspensión de clases en instituciones educativas públicas y la realización de movilizaciones en distintas ciudades, en una nueva señal de inconformidad del sector educativo frente a temas clave que consideran no resueltos.

¿Cuándo se realizará el paro nacional docente?

El paro nacional docente anunciado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) se realizará el miércoles 15 de abril de 2026.

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¿Por qué se convocó a una nueva jornada de paro nacional docente?

El paro nacional de docentes se convocó debido a los problemas en la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio, que entró en funcionamiento recientemente y que, según Fecode, no ha logrado garantizar una atención oportuna y de calidad para los docentes del país, entre los puntos que el magisterio exige solucionar con urgencia se encuentran los siguientes:

Atención médica: fallas graves en la asignación de citas y en la cobertura efectiva en las regiones más apartadas.

fallas graves en la asignación de citas y en la cobertura efectiva en las regiones más apartadas. Tratamientos: Incertidumbre sobre la continuidad de procedimientos médicos ya iniciados.

Incertidumbre sobre la continuidad de procedimientos médicos ya iniciados. Decretos salariales: Exigencia de expedir los decretos de aumento salarial correspondientes al año 2026.

Exigencia de expedir los decretos de aumento salarial correspondientes al año 2026. Cumplimiento de acuerdos: Respeto a los pactos firmados anteriormente con el Ejecutivo que siguen en el papel.

Respeto a los pactos firmados anteriormente con el Ejecutivo que siguen en el papel. Infraestructura de salud: Mejoras de fondo en el sistema prestacional del magisterio.

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¿Los colegios públicos tendrán clases durante el paro nacional docente?

Debido al anuncio que realiza Fecode del paro nacional docente durante 24 horas, se prevé que durante la jornada del 15 de abril no haya clases en gran parte de los colegios públicos del país.

La jornada incluirá marchas y concentraciones en las principales ciudades, con el objetivo de visibilizar las problemáticas del sector educativo y presionar respuestas institucionales.

Próximamente se anunciarán los puntos de concentración en cada una de las ciudades donde se realizará el paro Nacional Docente.

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