El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Gobierno no ha cumplido”: presidente del Comité de Arroceros del Cesar y La Guajira

El presidente del Comité de Arroceros del Cesar y La Guajira, Álex Meza, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la polémica que generó la propuesta del Ministerio de Agricultura de que se deje de sembrar arroz porque “no es rentable”.

A propósito, señaló que el Gobierno Nacional no les ha cumplido y pidió que se realice la reunión entre los voceros de los arroceros y el Ejecutivo para buscar soluciones a la crisis del sector.

“El Gobierno no ha cumplido. El ministro fue a diferentes zonas arroceras y se reunión con los representantes de los arroceros. Luego se iba a ver con la Junta Nacional y la federación para tratar la situación”, indicó.

Meza también aseguró que la reunión permitirá adoptar medidas de fondo para que los arroceros puedan seguir sembrando, aunque expresó que el gran problema es el contrabando.

“Necesitamos medidas de fondo para seguir sembrando, no queremos dejar de hacerlo. Tenemos las tierras y las ganas de trabajar, pero lo único que pedimos son condiciones”, afirmó.

“El contrabando nos está matando, el precio no sube por eso”, agregó.

Finalizó señalando que el arroz mueve la economía local en un “círculo cada 4 meses”, mientras que el marañón, como lo propusieron desde el Ministerio, es una apuesta a largo plazo.

“Nuestro arroz es de la mejor calidad que tenemos en Colombia, entonces hay que ver que sigamos siendo rentables”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: