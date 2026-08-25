MinTrabajo denuncia irregularidades en Comfenalco Antioquia: telaraña azul cercana a Gobierno Petro

La ministra del Trabajo y Supersubsidio Familiar (e), Natalia López, denunciará ante la Fiscalía General presuntas irregularidades en Comfenalco Antioquia, que denominó como la “Telaraña Azul, cercana al Gobierno Petro”.

“Comfenalco Antioquia no tiene dueño político. Es de los trabajadores antioqueños. No vamos a permitir que intereses particulares se apoderen de la Caja ni de sus recursos. La vamos a defender”, afirmó López.

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¿Cuáles son las denuncias?

La entidad afirmó que el nuevo interventor ordenó suspender la Asamblea General prevista para el próximo 31 de agosto mientras se adelanta una revisión financiera, jurídica y administrativa.

Pero en medio de estas actuaciones “se conoció una presunta filtración relacionada con la designación de quien asumiría la Dirección Administrativa. Según la información conocida, antes de que pudiera formalizarse la designación, la persona habría sido retirada de la entidad después de 16 años de servicio”, aseveró la cartera.

En medio de eso, tras recursos y acciones de tutela por la orden de suspensión, un Juzgado Promiscuo Municipal de Heliconia, Antioquia, ordenó como medida provisional mantener su fecha, hora, lugar y orden del día.

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“No podemos tratar esta sucesión de hechos como una simple coincidencia. Estamos hablando de cerca de un billón de pesos de los trabajadores antioqueños y sus familias. Vamos a entregar los hechos y las pruebas a las autoridades para que investiguen, determinen quiénes están detrás y establezcan las responsabilidades”, afirmó la ministra Natalia López Fuentes.

“La Telaraña Azul”

La jefe de la cartera aseveró que hay un aposible actuación de una estructura de intereses políticos denominada “Telaraña Azul”, con “cercanía al gobierno Petro”, que presuntamente buscaría mantener el control de Comfenalco Antioquia.