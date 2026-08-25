Internacional Palmira Femenino dio el golpe ante Nacional en su debut en los cuadrangulares

Internacional FC de Palmira comenzó con el pie derecho su camino en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Femenina. El conjunto dirigido por John Freddy Tierradentro derrotó 3-2 a Atlético Nacional en el estadio Francisco Rivera Escobar, en un partido que se disputó a puerta cerrada.

El equipo palmirano se adelantó al minuto 32, luego de una pena máxima que Luiza Montaño convirtió para el 1-0. Sin embargo, Nacional reaccionó y consiguió el empate antes del descanso por medio de Luisa Álvarez, al minuto 42. Además, el conjunto antioqueño quedó con diez jugadoras tras la expulsión de Lizeth Ocampo, quien recibió la segunda tarjeta amarilla.

En el segundo tiempo, Internacional volvió a tomar ventaja. Al minuto 64, Ingrid Vidal aprovechó un error de la arquera Stephanie Castaño y marcó el 2-1. La respuesta de Nacional llegó apenas tres minutos después, con el empate de Sofía García Gaviria.

Cuando parecía que el partido terminaría igualado, Luisa Pérez, quien ingresó durante el segundo tiempo, apareció al minuto 87 para marcar el 3-2 definitivo. Con este resultado, Internacional FC suma tres puntos en el Grupo A, que también integran Nacional, Millonarios e Internacional de Bogotá.

El equipo palmirano tendrá que pasar rápidamente la página, pues este jueves visitará a Internacional de Bogotá a las 5 de la tarde por la segunda fecha de los cuadrangulares.

Mientras tanto, Orsomarso también inicia hoy su camino en esta fase. El equipo vallecaucano, que consiguió el último cupo a los cuadrangulares tras vencer 3-0 a Deportivo Pasto en la última fecha, debutará a las 6:00 p. m. ante Independiente Santa Fe. Cabe resaltar que, Orsomarso quedó ubicado en el Grupo B, junto a Deportivo Cali, América de Cali y Santa Fe.