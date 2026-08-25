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25 ago 2026 Actualizado 20:57

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“La irregularidad no es falta de voluntad”: Centros Intégrate alerta sobre las rutas migratorias

Marcos Muleth, coordinador nacional de los Centros Intégrate, pidió al nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella construir sobre las capacidades ya creadas en política migratoria.

Migración Colombia. Foto: Getty Images.

Migración Colombia. Foto: Getty Images. / Chepa Beltran

Migración Colombia. Foto: Getty Images.
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En entrevista con Dos Puntos, Marcos Muleth, coordinador nacional de los Centros Intégrate, ofreció su perspectiva actual sobre la política migratoria en Colombia tras la orden de Abelardo de la Espriella de deportar a todos los extranjeros que se encuentren en situación irregular en el país.

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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