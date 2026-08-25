“Tiene sentido”: oficial de migración respalda orden de De la Espriella para deportar delincuentes

Tomás, oficial de inmigración, entregó su opinión sobre la orden del presidente Abelardo de la Espriella de deportar extranjeros en situación irregular en Colombia

El presidente Abelardo de la Espriella impartió la orden a Migración Colombia de identificar y deportar a todos los extranjeros en situación irregular en Colombia, dando prioridad a los procesos de deportación para las personas que estén involucradas en actividades delictivas.

Ante este escenario, Tomás, oficial de inmigración, conversó con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio y entregó su opinión sobre la orden del presidente.

“La orden que ha dado el presidente Abelardo de la Espriella tiene un buen sentido, si se observa desde el punto de vista de la soberanía del país y del orden público”, afirmó.

El oficial de migración que es evidente y no debe parecer xenofóbico porque gran parte del flujo migratorio hacia Colombia proviene de Venezuela.

“Es una estadística y hay comisión de delitos por parte de extranjeros en territorio colombiano, pues las estadísticas van a arrojar que son más ciudadanos de una nacionalidad, en este caso venezolanos, que incurran en ese tipo de delitos, pero es que es directamente proporcional con el flujo migratorio que presenta”, explicó.

Pese a esto, Tomás señaló que hay muchas personas de bien que llegan al país y activan la economía colombiana de forma legal.

“La gran mayoría de ciudadanos venezolanos que residen en Colombia, que hicieron tránsito a Colombia, son ciudadanos de bien, son personas trabajadoras, son personas que se integraron a la sociedad colombiana, son personas que si bien no desarrollan su profesión, muchos son profesionales, otras personas activan la economía informal, los barrios, las ciudades, integran a sus hijos a los colegios, integran a la sociedad cumpliendo con el orden constitucional y legal”, explicó.

De igual manera, el oficial manifestó que para cumplir con la orden del presidente Abelardo de la Espriella hay que cambiar la operación de Migración Colombia.

“Habría que hacer una reingeniería de la entidad, y esa reingeniería de la entidad lleva a un proceso. El anterior gobierno dejó sentado unas bases de una reingeniería porque la entidad está montada hacia un enfoque meramente administrativo y, de alguna forma inexplicable, ha ido perdiendo a lo largo de los años el enfoque de autoridad, que debe tener la entidad para el bien de la soberanía del país y para mantener el orden público”.

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