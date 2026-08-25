Inpec confirmó salida del coronel Rolando Ramírez, tras un ascenso y de polémica por el ‘tarimazo’

El Inpec confirmó la salida del director de Custodia y Vigilancia, coronel Rolando Ramírez, quien fue ascendido dentro de la Policía Nacional.

Justicia

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó la salida del director de Custodia y Vigilancia, coronel Rolando Ramírez, quien fue ascendido dentro de la Policía Nacional.

Según explicaron fuentes de la institución, su salida obedece a cambios internos pero destacaron su disciplina y rigurosidad por el cumplimiento de su deber además, de su amplia hoja de vida y trabajo profesional.

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El coronel Ramírez firmó la resolución mediante la cual se autorizó el traslado de nueve privados de la libertad, entre ellos Freyner Alfonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’, desde la cárcel de alta y mediana seguridad La Paz de Itagüí hasta la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, para participar en el polémico ‘tarimazo’, en el que también estuvo el entonces presidente Gustavo Petro.

La autorización se dio mediante una resolución del 19 de junio de 2025.

El evento, conocido como el ‘tarimazo’, se realizó el 21 de junio de ese mismo año en el Centro Administrativo La Alpujarra y se enmarcó en una actividad del Gobierno relacionada con la política de ‘paz total’.

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La decisión generó controversia debido a los cuestionamientos sobre la competencia que tenía el entonces director de Custodia y Vigilancia del Inpec para autorizar el traslado de los internos.

Precisamente, la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla advirtió sobre la gravedad de lo ocurrido y cuestionó que no existiera una autorización de una autoridad judicial para realizar dicho traslado.