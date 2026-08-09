Estos son algunos de los presos de alto perfil trasladados a la cárcel Palogordo en Girón, Santander

La llegada de 17 privados de la libertad desde la cárcel de Itagüí hasta el establecimiento de alta y mediana seguridad de Palogordo, en Girón, llevó al director del penal, capitán Eleasid Durán, a pedir mayores garantías para los funcionarios y una articulación de las autoridades en materia de seguridad.

El oficial confirmó a Caracol Radio que los internos fueron trasladados por orden presidencial y de la Dirección General del INPEC y aseguró que Palogordo cuenta con la infraestructura y el personal necesario para recibir personas clasificadas en nivel uno de seguridad.

“Son nivel uno de seguridad, nosotros somos una cárcel de alta seguridad y estamos capacitados, organizados y con toda la estructura para tener esos privados de la libertad aquí en el establecimiento”, explicó Durán.

Entre los internos que llegaron a Girón está Freyner Alfonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’

De acuerdo con el director de Palogordo, alias ‘pesebre’ hace parte de los 17 internos que llegaron al centro carcelario este sábado 8 de agosto. Es identificado como exjefe de una estructura criminal vinculada a la denominada Oficina de Envigado y uno de los voceros de la Mesa de Paz Urbana de Medellín. Además, conocido como uno de los cabecillas que participó en el denominado ‘tarimazo’, realizado en Medellín en junio de 2025 junto al presidente Gustavo Petro y otros voceros de estructuras criminales.

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“Sí, alias ‘pesebre’ es una de las personas, que viene de Itagüí y hace parte de una mesa de paz y en este momento fue trasladado al establecimiento como un privado de la libertad nivel uno”, manifestó el capitán Eleasid Durán.

Alias ‘El Patrón’ o alias ‘Taladro’ llegó a Santander y será trasladado a Valledupar

Dentro de los movimientos de personas privadas de la libertad también está Hernán Giraldo Serna, conocido como alias ‘El Patrón’, quien, de acuerdo con la información suministrada, será trasladado a un establecimiento penitenciario en Valledupar.

Giraldo fue jefe del Frente Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Recientemente, un juzgado penal del Circuito de Santa Marta lo condenó a 20 años, 11 meses y 24 días de prisión por el abuso y explotación sexual de tres niñas de 11 y 12 años, hechos ocurridos entre 2004 y 2006. La sentencia también contempla una multa de aproximadamente 1.900 millones de pesos.

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Sobre los otros 15 internos trasladados, el director de Palogordo prefirió mantener sus identidades bajo reserva y no entregar nombres ni alias, explicó que no tenía autorización ni información detallada para revelar sus identidades.

“Hay personas que van en tránsito, que van a ser llevadas a otros establecimientos del país”, precisó el capitán Durán.

Director de Palogordo reclama seguridad para los funcionarios

Más allá de la capacidad del establecimiento para recibir a los nuevos internos, la principal preocupación del director está en las condiciones de seguridad que enfrentan los trabajadores penitenciarios, particularmente fuera de las instalaciones.

El capitán Eleasid Durán pidió a las autoridades articular los anillos de seguridad alrededor de Palogordo, con presencia de la Policía y el Ejército, además de controles en las vías de acceso.

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El llamado cobra especial relevancia después del asesinato del inspector Efraín Quesada Ríos, hecho que, según el director, golpeó fuertemente a los trabajadores del INPEC. Aseguró que durante dos años habían advertido sobre los riesgos y mencionó las alertas tempranas 014 y 015.

El funcionario también cuestionó las condiciones de las vías por las que se movilizan los trabajadores al terminar sus jornadas, al describirlas como destapadas, sin alumbrado y totalmente tenebrosas, por lo que insistió en la necesidad de acompañamiento de la Fuerza Pública y controles viales.