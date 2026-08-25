Pacto Histórico definió a Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista como sus candidatas al CNE

La decisión se conoce en la antesala de la elección que realizará el Congreso de la República, en una jornada que tendrá especial relevancia para el escenario político colombiano, debido al papel que desempeñará el nuevo CNE frente a los próximos procesos electorales.

El Consejo Nacional Electoral es el organismo encargado, entre otras funciones, de ejercer la vigilancia y control de la actividad electoral, supervisar aspectos relacionados con la financiación de las campañas, reconocer o revocar la personería jurídica de partidos y movimientos políticos y adoptar decisiones dentro de sus competencias frente a posibles irregularidades electorales.

La conformación de la nueva Sala Plena del CNE se produce en un momento de alta competencia entre las diferentes fuerzas políticas, por lo que la elección de sus nueve magistrados será determinante para el equilibrio político y electoral de los próximos años.

Ana Jimena Bautista, una trayectoria ligada a los asuntos de tierras

Una de las candidatas postuladas por el Pacto Histórico es Ana Jimena Bautista Revelo, abogada de la Universidad del Cauca, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derechos Humanos y Democracia en América Latina.

Cielo Rusinque, la otra candidata del Pacto Histórico

La segunda candidata definida por la bancada del Pacto Histórico es Cielo Rusinque, quien se ha desempeñado en diferentes responsabilidades dentro del sector público y el ámbito político nacional.

Rusinque ocupó el cargo de superintendente de Industria y Comercio, desde donde estuvo al frente de una entidad encargada de proteger la libre competencia y los derechos de los consumidores, entre otras funciones.

¿Cómo se eligen los magistrados del CNE?

Los nueve magistrados son elegidos por el Congreso de la República en pleno, es decir, por los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes reunidos en una misma votación.

El procedimiento parte de las siguientes etapas:

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, así como las coaliciones entre ellos, postulan sus candidatos. El Congreso en pleno realiza la votación. La asignación de los nueve puestos se determina mediante el sistema de cifra repartidora, que busca distribuir los cargos de manera proporcional a la representación de las fuerzas políticas. Los magistrados elegidos cumplen un periodo institucional de cuatro años.

La cifra repartidora permite que las colectividades con mayor representación parlamentaria tengan mayores posibilidades de obtener puestos en el CNE.

Por eso, aunque el Consejo Nacional Electoral tiene autonomía en el ejercicio de sus funciones, su conformación está directamente relacionada con las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

La votación de este martes definirá así la nueva composición del organismo que tendrá bajo su responsabilidad, entre otras funciones, ejercer el control sobre las organizaciones políticas y participar en la vigilancia de las próximas elecciones.