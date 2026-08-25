Horóscopo del profesor Salomón HOY 25 de agosto: llegan oportunidades para Géminis y Acuario

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón) // imagen del horóscopo tomada de Getty Imagenes (Crédito: Surasak Suwanmake)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este martes 25 de agosto.

La lectura inició festejando a las personas que cumplen años este 25, además de recordarles que, para ellos, este año inició con un tránsito planetario, en donde se abren nuevos horizontes y perspectivas, además, invita a los cumpleañeros a estar preparados para iniciar un nuevo año de vida levo de viajes.

El número de la suerte para los festejados será el 9833 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió colocar en un papel el nombre y colocarlo sobre miel para atraer amor, prosperidad y riqueza.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Blanco.

Blanco. Número del día: 1944.

1944. Recomendación: Encender una vela blanca para la tranquilidad y la paz.

Encender una vela blanca para la tranquilidad y la paz. Código sagrado para la protección: 2790, para el alivio o la sanación, repetir el código 45 veces.

2790, para el alivio o la sanación, repetir el código 45 veces. Fruta: Piña.

Piña. Decreto del día: “Hoy activo sabiduría y paz para mi vida”.

“Hoy activo sabiduría y paz para mi vida”. Lectura recomendada: Isaías 6:03.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 25 de agosto:

Géminis

Hay que prepararse para celebrar algo que estaban buscando lograr y que finalmente llegará con alegría. El dinero también aparecerá de formas inesperadas y algunos tendrán la oportunidad de viajar; será importante hacerlo, ya que esta experiencia traerá felicidad y nuevas energías.

Número: 2350.

Libra

Cuidado con los enemigos y con las energías negativas que pueden estar alrededor. La recomendación es realizar una limpieza para dejar atrás aquello que otras personas puedan estar cargando sobre ustedes y permitir que vuelva a brillar la energía positiva.

Número: 0978.

Acuario

Hay que dejar atrás todo lo negativo y evitar quedarse pensando en situaciones del pasado. En el amor, es momento de revisar cómo están las cosas y pedir que llegue una relación en armonía; si todavía hay cariño, hay que aprender a perdonar, pero si ya no existe, lo mejor es dejar ir. También aparece una buena oferta laboral, aunque antes de aceptarla se recomienda revisar bien las condiciones y no abandonar lo seguro hasta contar con estabilidad.

Número: 3091.

Aries

Hay algo importante relacionado con los negocios, ya sea una propuesta o una nueva iniciativa. Si la oportunidad se presenta, deberán ponerle energía y fuerza para conseguir que se concrete, pues la escalera del éxito está de su lado. Además, quienes tienen carro podrían encontrar una oportunidad para cambiarlo.

Número: 4819.

Leo

Llegan buenas noticias en el ámbito laboral y las cosas comenzarán a mejorar. Será importante controlar el temperamento, ya que puede convertirse en un obstáculo. También viene una etapa de mucho trabajo y actividad. Como señal de abundancia económica, si encuentran una moneda, la recomendación es marcarla con esmalte rojo y guardarla.

Número: 8850.

Sagitario

La carta de la abundancia indica que aquello que están haciendo o planeando tendrá una buena respuesta y podrá generar resultados favorables. En el amor será necesario analizar y definir algunas situaciones. Además, los juegos de azar aparecen como una posibilidad favorable durante este periodo.

Número: 0279.

Tauro

Será necesario realizar algunos cambios y ajustes para que las cosas puedan mejorar, pues todo está cambiando y será importante adaptarse a las nuevas circunstancias. En el ámbito laboral también se presentan cambios positivos. La recomendación es dejar las situaciones negativas en el pasado y avanzar hacia esta nueva etapa.

Número: 2819.

Virgo

Llegará la firma de papeles o documentos importantes y las cosas saldrán a su favor. Para quienes están solteros, aparece la posibilidad de encontrar una pareja y vivir buenos resultados en el aspecto sentimental. En el ámbito económico también se esperan ingresos en cantidades más que suficientes.

Número: 7677.

Capricornio

Una deuda que estaba pendiente será cancelada y esto permitirá ponerse al día con algunos compromisos económicos. La rueda de la fortuna está de su lado, por lo que será un buen momento para poner en marcha los proyectos que tienen en mente. Eso sí, deberán controlar el mal genio, pues puede convertirse en un impedimento para tomar buenas decisiones.

Número: 4988.

Cáncer

Las cosas llegan con mucha bendición, por lo que será importante mantener un pensamiento positivo. Aparece una situación relacionada con una casa o vivienda que podría avanzar favorablemente. En el ámbito laboral lograrán asegurar, fortalecer o equilibrar su situación, mientras llegan buenas oportunidades en diferentes aspectos de la vida.

Número: 4850.

Escorpio

En el amor será momento de soltar y no rogar. Si una relación llegó a su final, la recomendación es despedirse, dejar las excusas y continuar adelante. En el aspecto económico, un dinero que estaba pendiente o complicado finalmente llegará a sus manos. Además, aparecen trámites relacionados con documentos de justicia que tendrán resultados favorables.

Número: 1129.

Piscis

Todo parece estar a su favor, especialmente en el aspecto económico, donde llegará dinero de manera amplia. Sin embargo, la recomendación es no desesperarse, las cosas llegarán poco a poco y será importante mantener la tranquilidad para poder disfrutarlas cuando se concreten.

Número: 3330.

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