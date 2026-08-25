Colombia está envejeciendo: en 2036 habrá más mayores de 60 que menores de 15, ¿qué significa?

Colombia está entrando en una etapa de transformación demográfica que cambiará la composición de su población durante las próximas décadas. Una de las cifras más llamativas es la proyección del DANE: para 2036 habrá en el país más personas mayores de 60 años que menores de 15.

El cambio no se quedará ahí. Según las mismas proyecciones citadas en el comunicado, para 2050 una de cada cinco personas en Colombia tendrá más de 65 años. Esto significa que, en poco más de dos décadas, la población mayor tendrá un peso mucho más importante dentro de la estructura demográfica del país.

La Organización Mundial de la Salud estima que para 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. Para 2050, la población mundial en este rango de edad se habrá duplicado y superará los 2.100 millones de personas.

¿Qué significa que Colombia esté envejeciendo?

El aumento de la población mayor plantea cambios que van mucho más allá de la edad. La transformación tendrá efectos en sectores como la salud, la educación, las finanzas y el bienestar, que tendrán que responder a una población con necesidades diferentes a las de décadas anteriores.

Pero hay otro aspecto que resulta especialmente interesante: envejecer no necesariamente significa dejar de participar, aprender o construir nuevos proyectos. El Club Plateado del Banco Popular, que fue reconocido en el Premio Innova Mayor 2026, en la categoría Innovación Silver, destaca precisamente la importancia de promover una longevidad activa, saludable y participativa.

Es importante resaltar que la población mayor puede continuar vinculada a procesos de aprendizaje, emprendimiento, desarrollo personal y construcción de comunidad, de acuerdo con el enfoque planteado en el documento.

Esta iniciativa dirigida a personas mayores de 50 años, sus familias y cuidadores, que ya cuenta con más de 100.000 miembros y con una red de más de 40 aliados estratégicos quedó entre los principales ecosistemas digitales para la generación silver en Colombia.

La Colombia de las próximas décadas tendrá una estructura de edades muy distinta a la actual. El país no solo tendrá una mayor proporción de personas mayores, sino que tendrá que adaptarse a una generación que vivirá más años y que, al mismo tiempo, seguirá teniendo necesidades de participación, aprendizaje, bienestar y autonomía.