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05 oct 2026 Actualizado 17:08

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Bucaramanga

Con una tutela buscan que horario de día sin carro y sin moto se amplíe en Bucaramanga

La jornada está prevista para que sea desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Acceso al viaducto La Flora en Bucaramanga

Acceso al viaducto La Flora en Bucaramanga

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El área metropolitana de Bucaramanga definió que este martes se de octubre se realizará el día sin carro y sin moto pues después de varias discusiones con gremios se acordó que se iba a hacer durante la semana de receso escolar y solo desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Sin embargo, a un día de que se presente esta jornada, desde la dirección de tránsito de Bucaramanga confirmaron que se recibió una tutela que busca que el horario se extienda y sea desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., por ahora no se ha tomado una decisión al respecto.

“Estamos esperando a que el área metropolitana pues realice una junta con los diferentes alcaldes y tomen alguna decisión”, indicó el director de tránsito Jahir Manrique.

Para este día, se aplicará el pico y placa normal para los vehículos particulares, además habrá restricción para los híbridos y solo podrán circular los vehículos de la fuerza pública, del área de la salud y también los que son 100% eléctricos.

Dijo también el director que con esta jornada se busca reducir los indicadores de contaminación en el aire del área metropolitana y además, fortalecer el transporte legal en el territorio.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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