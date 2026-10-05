El Festivalito Ruitoqueño regresa con más de 40 agrupaciones de música colombiana en Bucaramanga

Después de un periodo de receso de dos años, el Festivalito Ruitoqueño regresa a los escenarios con una nueva edición dedicada a la música colombiana y con una programación que busca reunir a diferentes generaciones de artistas y espectadores.

Jorge Ramón Vera, Director ejecutivo de la Fundación Armonía, explicó, “El festival, que nació hace más de 30 años como una iniciativa de gestores culturales y amantes de la música colombiana, contará en esta edición con la participación de más de 40 agrupaciones. Entre ellas estarán artistas de ciudades como Bucaramanga, Bogotá y Medellín, además de una participación internacional del guitarrista venezolano Leonsi Ontiveros”.

Las presentaciones musicales se desarrollarán durante los dos días desde las 2:00 de la tarde hasta aproximadamente las 10:00 de la noche. La programación estará acompañada por una oferta gastronómica con platos típicos de la región.

El escenario escogido para esta edición será Casa Antonio 1912, ubicada en la vía Camino Girón-Lebrija. El lugar es presentado por los organizadores como uno de los atractivos turísticos y culturales de la región.

Una de las novedades de esta nueva etapa es que el Festivalito Ruitoqueño tendrá entrada gratuita. Sin embargo, los asistentes deberán realizar previamente un registro a través de los canales oficiales de la Fundación Armonía y del festival.