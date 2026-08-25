Cámbulos tendrá nueva pista de iniciación de patinaje en Neiva

La obra de la nueva pista de iniciación de patinaje, iniciará el 01 de septiembre de 2026 y tendrá un tiempo de ejecución de tres meses. Foto Alcaldía de Neiva

Neiva

El barrio Cámbulos, comuna 2 de Neiva, tendrá una nueva pista de iniciación de patinaje, proyecto que busca recuperar un espacio del sector y ofrecer a niños, niñas y jóvenes un escenario adecuado para la práctica deportiva.

La obra, socializada por el alcalde de Neiva, Germán Casagua, contará con una inversión de $184.794.260 y será ejecutada bajo la modalidad de obra por compensación. Los trabajos comenzarán el 1 de septiembre y tendrán un plazo de tres meses.

“Es la construcción de una pista de patinaje de iniciación, para fomentar el deporte en nuestros niños, para motivarlos a que utilicen el tiempo libre en actividades buenas como el deporte”, señaló el alcalde Germán Casagua durante la socialización del proyecto.

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El mandatario destacó que la obra permitirá transformar un espacio que, según explicó, permanecía en condiciones de abandono. “Este proyecto tendrá una duración de tres meses. Antes de que finalice este año podremos ver y apreciar un parque que antes estaba en el completo olvido, completamente solo, lleno de niños disfrutando de este hermoso deporte como lo es el patinaje”, afirmó.

Con la construcción de la pista, se busca ampliar la oferta de escenarios deportivos en Neiva y brindar a los menores del sector un lugar para iniciarse en el patinaje y aprovechar su tiempo libre en actividades recreativas y deportivas.