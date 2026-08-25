Tras el terremoto, Cali define cómo retomará sus eventos culturales

La agenda cultural de Cali para el segundo semestre continúa en revisión después del terremoto del pasado 10 de agosto. Por ahora, los eventos permanecen en evaluación mientras avanzan las revisiones de seguridad en los espacios donde se realizan las actividades.

El secretario de Cultura, Julián Arteaga, aclaró que los eventos no han sido cancelados, incluido el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez.

“Nuestra agenda cultural del segundo semestre está en revisión. Ninguno de los eventos culturales, incluido el Petronio Álvarez, se ha cancelado”, explicó Arteaga.

La primera etapa del trabajo está enfocada en revisar los riesgos y las condiciones de los espacios culturales. Ya se han adelantado evaluaciones en bienes de interés cultural, la red de bibliotecas y otros lugares utilizados por artistas y gestores.

También se pidió a las salas de teatro y a las escuelas de salsa mantener sus puertas cerradas hasta confirmar que cuentan con las condiciones necesarias para recibir nuevamente al público.

Mientras avanzan estas revisiones, la propuesta es recuperar las actividades de manera gradual, incluso con una agenda en espacios más pequeños y distribuida por diferentes zonas de Cali y el área rural.

“No podemos retomar la totalidad de la agenda de manera inmediata, pero tampoco se trata de una sensación de indolencia frente al sector cultural”, señaló Arteaga, quien recordó que muchas familias dependen de los ingresos que generan artistas, gestores y trabajadores del sector.

Apoyo a las cocineras del Petronio

Uno de los primeros apoyos concretos está dirigido a las cocineras que hacían parte de la muestra del Petronio Álvarez y que habían realizado inversiones para participar en el festival.

Cada una recibirá un aporte de 8 millones de pesos para ayudar a cubrir parte de los gastos que asumieron ante la suspensión del evento.

Además, se están buscando alternativas para ayudar a comercializar los productos que ya tienen preparados.

Los demás sectores que participan en la muestra, como bebidas, mecatos, estética y moda afro, tendrán otras rutas de acompañamiento, según explicó el secretario.

También se prepara una participación de representantes del Petronio en la Feria del Hogar, en Corferias, Bogotá, entre el 2 y el 20 de septiembre. La propuesta busca dar un espacio de comercialización a los portadores y portadoras de tradición, con énfasis en estética y moda afro, aunque también podrán participar otros sectores.

Estos son los eventos que siguen en la agenda

Evento Fecha prevista Festival Internacional de Ballet – FINBA 3 al 5 de septiembre: componente educativo / 11 al 15 de noviembre: festival principal Festival de Música Campesina 23 al 25 de septiembre: fases zonales / 4 de octubre: final Bienal Internacional de Artes Gráficas 29 de septiembre al 19 de octubre Festival Internacional de Cine de Cali Octubre Sucursal Fest 10 y 11 de octubre Feria Internacional del Libro de Cali 23 de octubre al 2 de noviembre Semana del Patrimonio 26 al 31 de octubre Festival Mundial de Salsa Fechas y forma de realización en evaluación Festival del Centro Octubre o noviembre

Las fechas podrán ajustarse de acuerdo con las condiciones de seguridad y la recuperación de los espacios. La idea es avanzar primero en la revisión de riesgos, luego en la recuperación de las actividades y finalmente en una reactivación más amplia de la agenda cultural.