Duitama refuerza la seguridad y pide traslado urgente de personas privadas de la libertad

La mesa de trabajo interinstitucional se adelantó con la Gobernación de Boyacá, la Secretaría de Gobierno Departamental, el INPEC, la Policía Nacional, la Procuraduría, la Personería y representantes de las Alcaldías de Nobsa y Paipa / Alcaldía de Duitama.

Duitama

Con el propósito de fortalecer las acciones de seguridad y coordinar respuestas frente a las situaciones que afectan a la ciudadanía, en Duitama se desarrolló una reunión con participación de la Gobernación de Boyacá, autoridades de seguridad, organismos de control, el Instituto Nacional Penitenciario y representantes de las alcaldías de Nobsa y Paipa.

El encuentro buscó unificar capacidades institucionales y establecer acciones conjuntas, especialmente ante los operativos que se vienen preparando en el municipio y que podrían generar nuevamente sobreocupación en los espacios destinados para personas privadas de la libertad.

William Forero, secretario de Gobierno de Duitama, explicó que actualmente se vienen articulando diferentes estrategias de seguridad con las nuevas acciones que proyecta la Policía Nacional.

“Hemos tratado de unir esas dos estrategias alrededor de las garantías institucionales que se necesitan, de las acciones institucionales que se necesitan para garantizar la seguridad en el municipio”, señaló Forero.

El funcionario indicó que dentro de las medidas previstas se encuentran diferentes operativos y procedimientos que podrían derivar en nuevas capturas, situación que incrementaría la presión sobre los espacios disponibles para la población privada de la libertad.

“Se van a realizar diferentes procesos y operativos, donde se van a adelantar algunos con el tema de capturas y demás, que muy seguramente nos van a traer otra vez las sobreocupaciones”, manifestó el secretario de Gobierno.

Uno de los principales llamados planteados durante la reunión está relacionado con la necesidad de trasladar a las personas privadas de la libertad que actualmente permanecen en espacios transitorios hacia un centro penitenciario.

Forero sostuvo que esta medida debe concretarse con prontitud, tanto para garantizar los derechos de las personas detenidas como para evitar que la situación termine afectando las condiciones de seguridad de la comunidad.

“Necesitamos hacer el traslado de estas personas que están allí privadas de la libertad hacia el centro penitenciario, de manera urgente, porque uno, en garantía de los derechos humanos que tienen estas personas, y otro, en garantía de la seguridad que tiene la ciudadanía”, afirmó.

La reunión contó con la presencia de representantes de Duitama, Nobsa y Paipa, además de entidades departamentales y organismos de control, con el objetivo de que las decisiones en materia de seguridad respondan a una estrategia coordinada.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, la articulación institucional será clave para acompañar los operativos que se adelanten y atender las consecuencias que puedan generar nuevas capturas y el aumento de personas privadas de la libertad en instalaciones que no están diseñadas para una permanencia prolongada.

Las autoridades continuarán trabajando en la definición de acciones conjuntas para fortalecer la seguridad en Duitama y en otros municipios del corredor industrial de Boyacá.