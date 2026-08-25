Destruyen artefacto explosivo instalado en Toledo, Norte de Santander

Norte de Santander.

Un artefacto explosivo que se encontraba instalado cerca de una toma de agua en la vereda La Cordillera, zona rural de Toledo, Norte de Santander, fue destruido de manera controlada por unidades del Ejército Nacional.

De acuerdo con la información entregada por la Brigada 30, la ubicación del artefacto se logró mediante labores de inteligencia táctica, que permitieron a los soldados del Batallón de Infantería Liviano N.° 13 General Custodio García Rovira llegar hasta el lugar y realizar el procedimiento de neutralización.

Según el Ejército, el elemento explosivo habría sido instalado presuntamente por integrantes del ELN y representaba un riesgo tanto para los habitantes de la zona como para los integrantes de la Fuerza Pública.

Los uniformados realizaron la destrucción controlada del artefacto, evitando que pudiera ser activado y causar afectaciones a la comunidad que transita o permanece en este sector rural del municipio.

La institución señaló que este tipo de acciones constituyen una afectación a las condiciones de seguridad de la población y reiteró el llamado a los habitantes de Norte de Santander para que informen oportunamente sobre la presencia de elementos sospechosos o cualquier situación que pueda representar un riesgo.