Alcaldes del Catatumbo advierten riesgo por cambios en el Sisbén

Norte de Santander.

Los alcaldes que hacen parte de la Asociación de Municipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar, (Asomunicipios), elevaron una solicitud al Gobierno Nacional para que se revise el proceso de transición del Sisbén al Registro Universal de Ingresos, RUI, ante las dudas que existen sobre el impacto que el nuevo sistema podría tener en las familias vulnerables.

El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, explicó en Caracol Radio que la principal preocupación está relacionada con los posibles cambios en la clasificación de hogares que actualmente reciben beneficios de programas sociales.

“Existe mucho riesgo, mucha especulación y dudas de que, en el caso particular como el nuestro, más de 15 mil familias que están en programas sociales como Renta Ciudadana, Adulto Mayor, Colombia Joven, entre otros, pudieran algunos de ellos salir del programa”, señaló.

El mandatario aseguró que la transición ya está generando una alta demanda de atención en las alcaldías, pese a que las administraciones municipales no tienen la facultad de modificar las clasificaciones realizadas por el Gobierno Nacional.

“En este momento, un municipio como Ocaña estamos atendiendo más de 200 personas diarias, no damos abasto y, en segundo lugar, nosotros no tenemos competencia ninguna”, afirmó Cañizares.

Según explicó, los funcionarios municipales pueden orientar a los ciudadanos sobre el proceso, pero no modificar directamente la información o clasificación.

“Lo único que podemos hacer con la persona que va a la Alcaldía es revisar únicamente como calificado, tareas que la puede hacer desde la casa, perfectamente ingresando a la página del DNP”, indicó.

El alcalde también señaló que se han presentado situaciones que evidencian la incertidumbre de los ciudadanos frente al nuevo modelo, incluso con personas que estarían tomando decisiones sobre sus productos financieros por temor a perder beneficios.

“Hay personas que han caído en la especulación y están algunos retirando cuentas bancarias, cancelando cuentas bancarias, porque dicen que si estoy bancarizado”, relató.

Cañizares explicó que el cambio supone una diferencia importante frente al mecanismo anterior, pues mientras el Sisbén realizaba una caracterización socioeconómica a partir de diferentes variables relacionadas con las condiciones del hogar, el RUI tiene un mayor énfasis en los ingresos y en el cruce de información disponible en las bases de datos del Estado.

“No olvide que el Sisbén eran 80 preguntas y se preguntaba más sobre temas del hogar, sobre el tema de salud, sobre el tema de educación y hacía más una clasificación socioeconómica”, manifestó.

La situación, según el alcalde, no sería exclusiva de Ocaña. Aseguró que las inquietudes han sido expresadas por administraciones municipales de diferentes regiones del país y que ya se han presentado múltiples solicitudes ante el Gobierno Nacional.

En el caso de Ocaña, el mandatario destacó además el aumento de beneficiarios del programa de adulto mayor, que pasó, según indicó, de 4.695 a más de 10.200 personas.

Sin embargo, advirtió que cualquier modificación en la clasificación debe ser revisada cuidadosamente debido a las condiciones socioeconómicas del municipio.

“Tenemos de los más de 140.000 habitantes, 97.000 que están en régimen subsidiado, es decir, tenemos una población pobre bastante alta”, explicó.

Por esta razón, los alcaldes de Asomunicipios solicitaron al Gobierno Nacional una revisión profunda del proceso, además de reglas claras para la transición, mecanismos para corregir información y garantías para que las personas que realmente cumplen las condiciones continúen accediendo a los programas sociales.

“Lo que nosotros sugerimos es que haya una revisión profunda, que realmente estén los que sí merecen estar”, concluyó Cañizares.

En la comunicación enviada a Bogotá, los mandatarios también pidieron una mesa de trabajo con el Departamento Nacional de Planeación, el DPS, el DANE y las entidades responsables de los programas sociales, con el propósito de revisar los riesgos territoriales y establecer medidas durante el periodo de transición.