Cae cargamento de marihuana en Ibagué: el vehículo cubría la ruta Cali – Villavicencio

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en el Tolima logró en la vía Calarcá - Ibagué, kilómetro 3, sector de la glorieta El Rodeo, jurisdicción de Ibagué la incautación un 25 kilos de marihuana tipo Cripy.

La operación se desarrolló por información suministrada por parte de la Unidad Básica de Investigación de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Valle, que permitió establecer el posible transporte de sustancias estupefacientes en un vehículo tipo camión.

“Durante el procedimiento de registro e inspección, los uniformados ubicaron una caleta en la llanta de repuesto del automotor, donde fueron hallados 48 paquetes que contenían aproximadamente 25 kilogramos de marihuana tipo Cripy”, indicó el coronel, John Anderson Vargas Izao, comandante del departamento de Policía Tolima.

En el operativo fueron capturados dos hombres, quienes se movilizaban en el vehículo que, de acuerdo con la información de inteligencia que cubría la ruta Cali – Villavicencio.

“Los capturados, el vehículo y la sustancia estupefaciente incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía 82 Local de Ibagué, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, donde deberán responder por los hechos ante la autoridad judicial competente”, dijo el comandante de la Policía en el Tolima.

Finalmente, el coronel, John Anderson Vargas, sostuvo que “Con este resultado, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y convivencia ciudadana, fortaleciendo los controles en los principales corredores viales del departamento para evitar que sustancias ilícitas sean transportadas hacia diferentes regiones del país”.