De la Espriella anuncia traslado de reclusos de cárceles de Barranquilla a Bogotá

El presidente Abelardo de la Espriella anunció el traslado de 20 personas privadas de la libertad que permanecían recluidas en Barranquilla, como parte de una medida que, según explicó, busca impedir que se continúen coordinando actividades delictivas desde los centros de reclusión.

“Por orden mía directamente, el INPEC está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles”, afirmó el mandatario.

De acuerdo con la información entregada por el presidente, diez de los internos permanecían en estaciones de Policía y los otros diez estaban recluidos en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla.

Entre las personas trasladadas, según la relación entregada por De la Espriella, se encuentran Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias “Rodrigo” o “El Gamo”, señalado de pertenecer a Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias “El Lobo” o “Comandante Gabino”, de Los Costeños; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias “Caballo”, de Los Costeños; y Adrián Hernán Guerrero Peña, alias “El Miquito”, también señalado de pertenecer a Los Costeños.

La lista mencionada por el presidente también incluye a Erick Fabián Molina Mendoza, señalado como integrante de Los Pepes; Carlos Mario Polo Pérez, alias “Pastel”; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias “Makelele”; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias “Chocolate”; José Eulises Flórez Blanco, alias “Ñeco”; José Luis Barrios Álvarez, alias “El Huequito”; Dairo Luis García Quintero, alias “El Pequeño”; y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias “El Gordo Pan”, entre otros.

Traslados bajo medidas de seguridad

El jefe de Estado aseguró que los traslados se están realizando con “rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad”, con apoyo de la Fuerza Pública, con el propósito de evitar posibles fugas, rescates o atentados.

Según explicó, una vez lleguen a Bogotá, los 20 internos serán distribuidos durante los siguientes 15 días en diferentes establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con las determinaciones de seguridad que adopte el INPEC.

El presidente aseguró que la decisión hace parte de una política para recuperar el control estatal de las cárceles y evitar que desde ellas se impartan órdenes relacionadas con actividades criminales.

“La orden presidencial es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen”, sostuvo De la Espriella.

El mandatario agregó: “Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes”.

Finalmente, el presidente lanzó una advertencia contra lo que calificó como privilegios para integrantes de organizaciones criminales: “Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen”.