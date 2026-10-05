Cabal llega al Partido Republicano de cara a las regionales: ¿unidad o división en la derecha?

Las bancadas políticas ya se están preparando para las elecciones regionales del próximo año. Con la nueva personería jurídica de la agrupación del presidente De la Espriella, Defensores de la Patria; la llegada de la exsenadora María Fernanda Cabal al partido del fallecido Rodolfo Hernández; y la pelea entre Enrique Gómez y el Centro Democrático parece que la derecha entrará dividida a la contienda electoral del próximo año.

Frente a estas dudas, varios dirigente políticos de esta orilla política salieron a explicar, lo que a su parecer, será el futuro de la derecha en el país.

El senador de Salvación Nacional Germán Rodríguez dijo que los dos únicos partidos de la derecha serían al que pertenece y el nuevo Partido Republicano, “el Centro Democrático quedaría en la centro derecha, yo no vería raro de pronto alguna alguna unión en alguna parte de Colombia donde la izquierda tenga fuerza y que se puedan unir actores de la derecha”.

Por su parte, el nuevo presidente del renovado partido fundado por el exalcalde y fallecido Rodolfo Hernández, Camilo Larios, explicó que con la llegada de la exsenadora María Fernanda Cabal se buscará expandir la fuerza de su agrupación y tener mecanismos democráticos en la búsqueda de sus candidatos en las elecciones regionales.

“Tenemos unos mecanismos estatutarios de revisión que por ley debe surtirse contra cada uno de los aspirantes a obtener un aval. Sin embargo, sabemos el interés que tenía la doctora María Fernanda Cabal de hacer crecer ese nicho político que la ha impulsado los últimos años. Le hemos dado todo el apoyo para que ella pueda impulsar candidaturas”, dijo el Larios.

Por último, el representante por el Centro Democrático Juan David Zuluaga explicó que, aunque han existido roces con algunos miembros del partido de Salvación Nacional, puede existir consensos siempre y cuando se maneje el respeto entre partidos.

“Yo estoy del lado del pragmatismo de la solución a las necesidades de la gente. Hay posiciones y yo creo que hoy lo mejor que le puede servir, desde el trabajo del Congreso, a este país es buscar la unidad y los consensos”.