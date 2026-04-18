Esta es la historia del urólogo que se habría convertido en un abusador sexual en serie en Medellín

El médico urólogo, Alberto Posada Peláez es investigado por el presunto abuso sexual de al menos 20 mujeres.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación investiga al médico urólogo Alberto Posada Peláez por el presunto abuso sexual de por lo menos 20 mujeres en Medellín (Antioquia).

Investigadores del ente acusador descubrieron lo que calificaron como “el patrón delictivo del médico urólogo Alberto Posada Peláez en contra de la libertad sexual y la integridad de sus pacientes”. Veinte denuncias fueron interpuestas en su contra.

Lea además: Condenan a urólogo a 12 años de prisión por el abuso sexual de una paciente en Florencia

De acuerdo con la investigación, “el especialista es señalado de recibir en consulta a las mujeres, hacerles comentarios e insinuaciones de carácter íntimo y solicitarles ponerse una bata para realizar un supuesto chequeo médico que, en realidad, terminaba en abuso y sometimiento sexual, aprovechando el estado de indefensión en el que se encontraban”.

Al parecer, Posada Peláez habría utilizado su conocimiento, condición de poder y confianza para atacar a varias de sus pacientes en el consultorio privado.

Así fue su captura

En medio de un operativo de la Policía Nacional, fue capturado en un parqueadero localizado en el sur de Medellín.

Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) lo presentó ante un juez penal de control de garantías y le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir; sin embargo, no aceptó los cargos.

Debido a la gravedad de la investigación sustentada por la Fiscalía, un juez impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, tras considerar que representa un peligro para la sociedad.

Además, argumentó que existe un riesgo de fuga, tras ser investigado por los presuntos ataques sexuales contra al menos 20 mujeres.

“La investigación continúa para ubicar a otras posibles víctimas que hasta el momento no han denunciado”, señaló la Fiscalía.

La medida fue preventiva y temporal mientras avanza la investigación.

El médico urólogo conserva la presunción de inocencia por ley, hasta que no se expida una sentencia condenatoria y esta no esté debidamente ejecutoriada.