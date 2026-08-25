Capturan en Pitalito a alias “La Diabla”, una de las mujeres más buscadas de Cúcuta, Norte N.S.

Neiva

En Pitalito, se logró ubicar y capturar a una joven conocida con el alias de “La Diabla”, quien era requerida por las autoridades de Cúcuta y Norte de Santander. La mujer fue interceptada en inmediaciones del acceso al corregimiento de Bruselas, zona rural de Pitalito.

coronel Camilo Eduardo Buitrago Gutiérrez, comandante del Distrito de Policía Pitalito, explico que “la capturada, de 23 años y oriunda de Cúcuta, aparecía entre las personas más buscadas de esa ciudad y por información que permitiera dar con su paradero se había establecido una recompensa. En su contra existía una orden judicial por homicidio agravado, tentativa de homicidio y delitos relacionados con armas de fuego y municiones”.

Las autoridades indicaron que la mujer habría viajado hasta el sur del Huila con la intención de ocultarse y evitar las acciones de la Policía. Durante el mismo procedimiento también fue detenido su hermano, de 20 años, quien presuntamente portaba un revólver calibre 9 milímetros con cuatro cartuchos modificados.

Los dos detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para establecer si estuvieran vinculados con otros hechos delictivos registrados recientemente en Pitalito y Bruselas. La Policía anunció que mantendrá los operativos para impedir otros delitos.