Gobierno presenta a donantes internacionales el plan de reconstrucción de afectaciones por terremoto

El Gobierno inició ayer la fase de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. El plan lo comenzó desde el Chocó y lo oficializó con la entrega de 480 toneladas de materiales.

Este plan, estará liderado por Jaime Duque, designado como el gerente del Fondo Milagro, que manejará los recursos para las fases que llevarán el proceso de reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto en Chocó, Valle del Cauca, Eje Cafetero, Caldas y Risaralda.

Hoy el plan fue socializado por parte del vicepresidente José Manuel Restrepo con todos los delegados de los países que han donado para atender la crisis tras el sismo del pasado 10 de agosto.

Al encuentro también asistieron su esposa Tatiana Cespedes, la embajadora de Canadá en Colombia, Elizabeth Williams, y el representante del BID en Colombia, Ramiro López-Ghio.

¿Qué temas trataron?

En el encuentro, pusieron sobre la mesa la donación internacional que será necesaria para llevar a cabo el plan de reconstrucción.

En la reunión, en la que asistieron los embajadores de países como Portugal, Polonia, Italia, España, la Unión Europea, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza, Türkiye y delegados del Banco Mundial, el vicepresidente anunció el inicio de la fase de reconstrucción, que a partir de mañana, incluirá la entrega de subsidio para las familias afectadas por el sismo.