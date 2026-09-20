Bogotá envió apoyo a Villa de Leyva para extinguir incendio forestal

Ante la magnitud del incendio reportado este fin de semana en el Cerro San Marcos en Villa de Leyva, Boyacá, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, atendió el llamado de las autoridades nacionales para coordinar el traslado de equipos especializados para apoyar las labores de extinción de las llamas.

“Respondiendo al llamado del Gobierno Nacional, hace pocos minutos salió hacia Villa de Leyva un equipo de 17 personas de Bomberos Bogotá: 16 bomberos y una persona de apoyo logístico. Viajan, además, con todas las máquinas y herramientas necesarias para sumarse a la lucha contra el gran incendio. Siempre que podamos hacerlo, desde Bogotá vamos a ayudar.”, aseguró el mandatario en su cuenta de X.

Desde el gobierno nacional destacaron la labor de la capital en apoyo de este tipo de emergencias: “el alcalde Carlos Fernando Galán envía un equipo de Bomberos de Bogotá que se suma a los equipos locales de Tunja y Boyacá para reforzar la contención en tierra y proteger el casco urbano. Es un apoyo de alto valor operativo: personal entrenado, con capacidad para sostener el dispositivo en el punto de mayor riesgo del pueblo.”, aseguró el Ministro del Interior, Rodrigo Lara.

Bogotá interviene constantemente en las emergencias del país debido a que posee la mayor capacidad técnica, operativa y presupuestal de Colombia para la gestión del riesgo.