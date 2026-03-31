Próximo 6 de abril se firmará el acta de inicio de las obras de la ampliación de la Autopista Norte

La Agencia Nacional de Infraestructura anunció que el próximo lunes, 06 de abril, se firmará el acta de inicio de las obras de la ampliación de la Autopista Norte.

“La ANI y la Concesionaria Ruta Bogotá Norte suscribirán Acta de Inicio de la Fase de Construcción el próximo lunes 6 de abril, que da vía libre al inicio de las obras del proyecto Accesos Norte II, clave para conectar a Bogotá con el norte del país”, anuncio la ANI.

Puede leer: ANLA otorga licencia ambiental al proyecto de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá

De acuerdo con la Agencia, las primeras intervenciones se concentrarán en la ampliación de la Autopista Norte entre calles 191 y 245, una vez se cumplan las condiciones exigidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la licencia ambiental.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey celebró este anuncio.

“¡Qué bien! Es necesario pasar de los anuncios a las obras. Era fundamental poner de manifiesto, como lo hicimos, la falta de decisión en la firma del acta de inicio de este contrato de ampliación de la Autopista Norte. Hoy celebramos la voluntad de avanzar y que ya exista una fecha definida para que el proyecto continúe su curso, según lo acaba de anunciar la @ANI_Colombia“, dijo el mandatario departamental.

Y agregó, “esta ampliación beneficiará a más de cinco millones de habitantes de #Bogotá, #Chía, #Sopó, #Tocancipá, #Zipaquirá, #Cajicá y otros departamentos que usan constantemente este corredor. Ahora, lo importante es cumplirle a la ciudadanía, desarrollando una infraestructura vial con la más alta calidad constructiva y cumpliendo con los términos contractuales".

¿Cómo será el proyecto de ampliación de la vía?

El proyecto “Accesos Norte Fase II” tiene como objetivo el desarrollo del mejoramiento, rehabilitación, construcción, ampliación, operación y mantenimiento de ambas calzadas de la Autopista Norte (Av. Paseo de los libertadores), desde la Calle 191 hasta la Calle 245 con una longitud aproximada de 5.8 km cada calzada.

Actualmente la Autopista Norte cuenta con 3 carriles en cada calzada y dentro del alcance del proyecto se estima llegar a 5 o 6 carriles para cada calzada, donde uno de ellos será de uso exclusivo del transporte masivo.

Así mismo, el proyecto de ampliación incluye el espacio público en las márgenes externas de ambas calzadas con la implementación de andenes y ciclorrutas.

También, se encuentra el mejoramiento de los 3 carriles actuales con sus respectivos ajustes de rasante y mejoramiento de obras hidráulicas. Se aclara que la ampliación de los carriles se dará en el área que actualmente ocupa el separador central de la Autopista Norte.