Historial de camioneta que se fugó tras arrollar a dos mujeres en Usaquén

Sobre las 9:30 de la noche de este sábado 19 de septiembre se registró un grave accidente de tránsito en la Calle 161 con Carrera 8, frente al Conjunto Residencial Sauces Norte, localidad de Usaquén. En el hecho un taxi y una camioneta colisionan, este último choca contra dos viviendas arrollando a dos peatones mujeres, una de 25 años, quien fallece inmediatamente por la gravedad de sus heridas y otra, que se encuentra recuperándose de sus heridas en el Hospital Simón Bolívar.

Al momento del hecho los ocupantes de la camioneta de servicio particular de placas BCW442, huyen del lugar, al igual que el vehículo de servicio público, afiliado a la empresa Radio Taxi Aeropuerto, placa VEP727.

Ambos vehículos registran comparendos pasados por conductas contrarias al Código Nacional de Tránsito; la camioneta cuenta con un comparendo registrado por una cámara salvavidas por exceso de velocidad del 21 de junio de 2022, que se encuentra a nombre de un ciudadano extranjero; mientras que el taxi, registra un comparendo, aún sin pago del 14 de enero de 2021.

Según testigos, el conductor de la camioneta estaría conduciendo el vehículo bajo los efectos del alcohol, sin embargo, la hipótesis que manejan las autoridades sería la “perdida de control del vehículo”.