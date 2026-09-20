Piques ilegales en Bogotá: 196 comparendos y 31 vehículos inmovilizados en una noche

Bogotá refuerza la vigilancia contra los piques ilegales: durante la noche de este sábado 19 de septiembre, las autoridades se tomaron los corredores viales de la Avenida Circunvalar, el Mirador de las Mozas, el Bulevar del Museo Nacional y la Calle 9 con Carrera 3, donde se adelantaron rigurosos controles a los conductores de vehículos y motocicletas que se movilizaban por estos sectores; en las que se impusieron 196 órdenes de comparendo y se materializó la inmovilización de 31 automotores.

“Mediante un despliegue operativo y de control nuestros uniformados, en coordinación con agentes de transito adelantaron actividades de registro y control a conductores y motociclistas que transitaban por este principal corredor vial”: aseguró el Teniente Coronel Nelson Perdomo, Comandante Estación de Policía Santa Fe.

Las infracciones al Código Nacional de Tránsito que motivaron estas sanciones fueron: no portar el chaleco reflectivo en los horarios establecidos, estacionamiento en zonas prohibidas, deficiencias o alteraciones en los sistemas de luces, y el uso de elementos en la placa que obstaculizan su plena lectura e identificación.