Piques ilegales en Bogotá: 196 comparendos y 31 vehículos inmovilizados en una noche
Autoridades realizaron un mega operativo de control en la Avenida Circunvalar, el Mirador de las Mozas, el Bulevar del Museo Nacional y la Calle 9 con Carrera 3.
Bogotá refuerza la vigilancia contra los piques ilegales: durante la noche de este sábado 19 de septiembre, las autoridades se tomaron los corredores viales de la Avenida Circunvalar, el Mirador de las Mozas, el Bulevar del Museo Nacional y la Calle 9 con Carrera 3, donde se adelantaron rigurosos controles a los conductores de vehículos y motocicletas que se movilizaban por estos sectores; en las que se impusieron 196 órdenes de comparendo y se materializó la inmovilización de 31 automotores.
“Mediante un despliegue operativo y de control nuestros uniformados, en coordinación con agentes de transito adelantaron actividades de registro y control a conductores y motociclistas que transitaban por este principal corredor vial”: aseguró el Teniente Coronel Nelson Perdomo, Comandante Estación de Policía Santa Fe.
Las infracciones al Código Nacional de Tránsito que motivaron estas sanciones fueron: no portar el chaleco reflectivo en los horarios establecidos, estacionamiento en zonas prohibidas, deficiencias o alteraciones en los sistemas de luces, y el uso de elementos en la placa que obstaculizan su plena lectura e identificación.
Los piques ilegales en Bogotá se han convertido en una de las principales problemáticas de orden público y seguridad vial. Solo durante lo corrido del año 2026, se han impuesto más de 7.500 multas asociadas a estas carreras clandestinas, lo que demuestra la magnitud de esta práctica que afecta tanto la tranquilidad residencial como la vida de peatones y conductores.