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20 sep 2026 Actualizado 19:01

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Bogotá

Bus se quedó sin frenos en El Codito, Usaquén: 8 personas heridas

Cuerpo de Bomberos de Bogotá atiende la emergencia.

Estefanía Maldonado Posada

Bogotá
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A las 12:36 de este domingo 20 de septiembre, un bus de servicio especial placas SOA076 perdió el control en la carrera 4A con calle 192, sector El Codito, localidad de Usaquén.

Según testigos del hecho, el vehículo se habría quedado sin frenos y al intentar frenar chocó contra peatones y árboles del sector, dejando a su paso, hasta el momento un total de 8 heridos.

Noticia en desarrollo.

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