Reforma tributaria de Galán, al borde del hundimiento en el Concejo de Bogotá

La bancada del Centro Democrático en el Concejo de Bogotá radicó una carta formal dirigida al alcalde Carlos Fernando Galán, en la que condiciona su respaldo a la reforma tributaria si no se eliminan de inmediato los artículos más polémicos.

“Si bien reconocemos los ajustes realizados durante el trámite de la iniciativa y los espacios de discusión adelantados con distintos sectores, persisten preocupaciones frente al impacto que algunas de las medidas propuestas pueden generar sobre el bolsillo de los contribuyentes y sobre la actividad económica de la ciudad.” aseguran en la carta los cabildantes, liderados por Julián Uscátegui.

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En el documento, los concejales de este partido exigen retirar los incrementos en las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para los sectores productivos y financieros, así como la sobretasa al impuesto predial destinada al alumbrado público, argumentando que estas medidas golpean directamente el bolsillo de la clase media y de los comerciantes de la ciudad.

Además, solicitan frenar la aprobación de las vigencias futuras excepcionales por 5,08 billones de pesos, advirtiendo que comprometer el presupuesto distrital hasta el año 2036 ata de manos a las próximas administraciones sin una justificación clara de ejecución actual.

Si la administración del alcalde Galán ignora este llamado y el Centro Democrático decide retirarle definitivamente su apoyo, la reforma tributaria quedaría al borde del hundimiento en la plenaria.

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La pérdida de este bloque clave desarmaría las mayorías necesarias de 23 votos que requiere la coalición de gobierno, lo que agravaría los problemas de falta de quórum decisorio que ya han paralizado las sesiones previas. Sin estos votos, el bloque opositor tomaría el control del debate, forzando el archivo definitivo del proyecto y dejando a la Alcaldía Mayor sin el recaudo adicional de 1,2 billones de pesos anuales que planeaba recaudar a partir de 2027.