Mitos y verdades sobre nuevos semáforos en la glorieta de la Calle 63 con Carrera 50

A partir de este 20 de septiembre, fueron encendidos los semáforos de la Av. Calle 63 con Carrera 50; una estrategia de la Secretaría de Movilidad para reducir los conflictos viales y accidentes de tránsito en este punto de la localidad de Barrios Unidos.

¿MÁS SEMÁFOROS AUMENTAN EL TIEMPO DE TRÁNSITO POR EL SECTOR?

“Esta medida no afecta a los tiempos de desplazamiento de los vehículos y lo que sí logramos es reducir los riesgos para peatones, para ciclistas e incluso para vehículos como carros y motos. Entonces es una situación positiva para todos, sabemos que va a haber resistencia, pero hemos tenido también muchas versiones a favor porque es lo mejor que podemos hacer en este punto.” :aseguró la secretaria de movilidad, María Fernanda Ortiz, ,defendiendo la iniciativa.

ESTUDIOS TÉCNICOS Y ENCUESTAS CIUDADANAS

Según la entidad, la decisión se tomó luego de realizar un estudio a 270 personas, principalmente peatones y ciclistas. El 56 % de los encuestados consideró insuficiente el espacio disponible para peatones y ciclistas, y el 68 % aseguró haber presenciado o vivido situaciones de riesgo o conflicto entre quienes se movilizan por la zona; así mismo, cada hora en este cruce se presentan 1.300 conflictos entre conductores y en dos años, 19 personas resultaron lesionadas de gravedad en siniestros viales.

¿POR QUÉ UN SEMÁFORO Y NO UN PUENTE PEATONAL?

“De hecho, aquí tenemos un puente peatonal a 150 metros que no lo usan porque queda lejos y hay que subir y bajar, hay que subir escaleras. Entonces, en esta zona de la ciudad tuvimos muchas solicitudes de residentes para efectivamente poner estos pasos a nivel seguros que son para niños, para adultos mayores, para personas con movilidad reducidas y en general para todos los habitantes.”

¿BOGOTÁ ES LA ÚNICA CIUDAD CON SISTEMA SEMÁFORICO EN GLORIETAS?

“Bogotá no es la única ciudad con Glorieta con semáforos, de hecho, las vemos en ciudades muy emblemáticas, como en Madrid, como en Ciudad de México, en Cibeles, en la fuente del ángel de la Independencia. También lo vemos en muchos puntos en Washington D.C. Esta decisión se toma cuando tenemos altos flujos vehiculares y la confluencia de muchos actores viales, peatones, ciclistas y vehículos para organizar el uso de la glorieta de todos al tiempo.”

HABITANTES DE LA ZONA SOLICITARON SEMAFORIZACIÓN

El distrito aseguró que el nuevo sistema de semaforización no es una sorpresa para los habitantes de los barrios: Nicolás de Federmán, Quirinal, El Rosario y Pablo VI, pues según la Secretaría de Movilidad, son ellos mismos quienes llevan tiempo solicitando un paso peatonal seguro en este punto.

Durante la primera semana de puesta en marcha de esta estrategia, Agentes de Tránsito y Guías de Movilidad acompañarán a conductores en el todo el cruce, para evitar mayores afectaciones del tráfico.