Abelardo de la Espriella ordena investigar atentado contra Naylea Barros y anuncia protección

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó una investigación para esclarecer el atentado denunciado por Naylea Barros, excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en el Magdalena, y anunció que se dispondrá de protección para ella mientras las autoridades establecen qué ocurrió.

La reacción del mandatario se conoció después de que Barros divulgara un comunicado en el que relató cómo ocurrieron los hechos y reveló que, según su denuncia, venía recibiendo amenazas e intimidaciones desde hace más de tres meses.

De la Espriella aseguró que habló con el comandante de la Policía de Santa Marta para solicitar una investigación exhaustiva que permita esclarecer el ataque y determinar sus circunstancias.

El mandatario agregó que espera recibir un primer reporte durante este martes y que, a partir de los hechos que logren establecerse, se tomarán las medidas correspondientes.

Presidente anuncia protección para Naylea Barros

En su mensaje, Abelardo de la Espriella también anunció que se dispondrá de protección para Naylea Barros mientras se esclarecen las circunstancias del caso.

El presidente hizo énfasis en que el Gobierno no anticipará conclusiones y que primero deberán verificarse los hechos.

“El Gobierno actuará con responsabilidad, sin anticipar conclusiones, verificando los hechos y garantizando los derechos de todos, incluyendo los de la oposición”, afirmó.

La respuesta presidencial se produjo luego de que Barros relatara que el ataque ocurrió después de las 9:00 de la noche del lunes 24 de agosto, cuando se dirigía hacia el barrio Bavaria junto a su prima.

Según la excandidata, los disparos impactaron el vidrio trasero izquierdo del vehículo, precisamente detrás del asiento que ella había ocupado minutos antes, antes de cambiar de posición.

Barros aseguró que tanto ella como su acompañante lograron escapar del lugar y posteriormente recibieron atención de unidades de la Policía.

En su comunicado, además, sostuvo que ha recibido durante los últimos meses mensajes amenazantes e intimidaciones relacionadas con su participación en procesos políticos y sociales.

Las autoridades deberán establecer ahora quiénes fueron los responsables del ataque, cuáles fueron los móviles y si existe alguna relación entre las amenazas denunciadas previamente por Barros y el atentado ocurrido en Santa Marta